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26/03/2021 10:10

【債務風險】據報國資委指導防控債券違約，嚴禁欺詐發行債券

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據內媒《２１世紀經濟報道》引述消息指，近期國務院國資委
已向各省份國資委下發了指導意見，要求開展債券全生命周期管理，重點防控債券違約。意見提
出，要探索實施債券發行年度計劃管理，嚴格審核重點管控企業的發債方案，嚴禁欺詐發行債券
等違法違規行為，並重點關注信用評級低、集中到期債券規模大、現金流緊張、經營嚴重虧損企
業的債券違約風險，督促指導企業提前做好兌付資金接續安排。
　　意見指，對於按期兌付確有困難的國企，地方國資委要指導企業提前與債券持有人溝通確定
處置方案，通過債券展期、置換等方式主動化解風險，也可借鑒央企信用保障基金模式；對於已
發生債券違約的國企，各地方國資委要及時報告本級政府，在地方政府的統一領導下，指導違約
企業按照市場化、法治化、國際化原則妥善做好風險處置，並通過盤活土地、出售股權等方式補
充資金，積極主動與各方債權人溝通協調，努力達成和解方案，同時努力挽回市場信心，防止發
生風險踩踏和外溢；對於已無力化解風險、確需破產的，地方國資委須督促企業依法合規履行破
產程序、強化信息披露。（ｅｙ）

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