【大國博弈】外交部回應拜登言論：中美競爭應以公平為基礎

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統拜登周四（２５日）在白宮新聞發布會上表示，已向

中國國家主席習近平明確表示美國不尋求對抗，但將堅持要求中國遵守公平競爭和公平貿易的國

際規則，並已告訴習近平有關美國對自由和人權的價值觀。在北京，中國外交部發言人華春瑩今

日回應表示，關注到拜登的言論，中國方面認為中美競爭應以公平為基礎。

此外，美國務卿布林肯周三（２４日）與歐盟執委會副主席暨外交及安全政策高級代表博雷

利發表聯合聲明指，兩國同意重啟有關中國問題的雙邊對話，並將共同應對俄羅斯。布林肯在北

約會議後的新聞發布會上表明，歐盟是美國最緊密的合作夥伴之一，直言中國應該履行向歐盟開

放經濟的承諾等。對此，華春瑩表示，北約現在跟中國有點較勁，「中方想提醒北約，北約還欠

著中國人民的血債」。

於１９９９年的科索沃戰爭期間，北約對南斯拉夫進行了為期近三個月的轟炸。期間發生美

軍轟炸中國駐南斯拉夫聯盟使館事件，也稱「五八事件」。事件中有三名中國記者當場死亡，及

數十人受傷。事件發生後大量華人到美國駐各地使館外抗議，美國與北約官方則是聲稱誤炸並同

意賠償作結。（ｗｌ）

