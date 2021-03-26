【大國博弈】外交部回應制裁英國：保留採取進一步措施的權利

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部宣布，中方決定對惡意傳播謊言和虛假信息的英國

９名人員和４個實體實施制裁。對此，中國外交部發言人華春瑩今日回應表示，英方基於謊言和

虛假信息，以所謂新疆人權問題為借口，對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法

和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係。

中方決定對惡意傳播謠言和虛假信息的英方９名人員和４個實體實施制裁，並保留採取進一

步措施的權利。華春瑩稱，中方維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，我們正告英方不要

在錯誤的道路上越走越遠，否則中方將作出進一步堅決的反應。

中國公布的制裁名單中包括英國議會外交事務專責委員會主席圖根哈特、英國國會議員鄧肯

．史密斯、奧布萊恩、奧爾頓、勞頓、加尼、肯尼迪、國際律師會人權研究所主任兼御用大律師

肯尼迪、英皇御用大律師尼斯、芬利；以及中國研究小組、保守黨人權委員會、維吾爾獨立法庭

、埃塞克斯園大律師事務所。被制裁人士即日起禁止有關人員及其直系家屬入境（包括香港、澳

門），凍結其在華財產，禁止中國公民及機構同其交易。（ｗｌ）

