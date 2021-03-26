【ＦＯＣＵＳ】「歐亞咽喉」廢武功，敲響Ｐｌａｎ　Ｂ警鐘

【ＦＯＣＵＳ】由奇幻沙塵風暴引發的超大型貨輪「長賜號（Ｅｖｅｒ Ｇｉｖｅｎ）」擱

淺，阻塞「歐亞咽喉」蘇伊士運河已進入第四天。不單往返中歐的４０英尺集裝箱索價飆升４倍

，貨運商或須繞道近萬公里經南非好望角前往亞洲，原油、紙漿等原材料供應鏈危機隨時一觸即

發。而花費十年時間開鑿、一日之間「武功盡廢」，或更敲響北京加速謀劃Ｐｌａｎ Ｂ決心的

警鐘。



＊巨輪擱淺致阻塞，集裝箱運費飆＊



逾七成面積為藍色海洋覆蓋的地球，８０％的貿易量經由海上航線運輸，其中又有６０％涉

及亞洲，令連接歐洲及亞洲的「咽喉要道」－－１９３公里長的蘇伊士運河，顯得舉足輕重。即

使是在大流行之下，去年仍有約１﹒９萬隻船過境，運載貨物量至少十億噸計。

不過，長達４００米的超大型貨輪「長賜號」（隸屬世界第七大貨輪公司長榮海運）周二在

此擱淺，至今仍難以動彈，已令全球航運業瀕臨大混亂的邊緣。

首先當推運價飛升，目前，往返中歐的４０英尺集裝箱索價已飆升至８千美元，幾乎相當於

一年前的４倍；其次是船期延誤，有航運公司指，如阻塞持續，旗下船隻可能被逼改經南非好望

角，此將增加９６５０公里或一兩周時間的航程，並令燃油費用高達３０萬美元；第三是港口壓

力，當積壓的船隻愈來愈多，其最終抵達目的地時，或沒有足夠的停泊碼頭及起重機安排卸貨。



＊或擾原油零件紙漿等全球供應鏈＊



若阻塞持續，更嚴重影響恐是干擾全球供應鏈，中東的原油、中國的零件、印度的棉花……

原料供應延遲都恐令終端製造商生產中斷。即使蘇伊士運河位置未涉及美洲，但空餘集裝箱無法

及時返回，或加劇消費品需求激增而導致的當地集裝箱短缺。

全球最大木漿生產商、總部位於巴西的Ｓｕｚａｎｏ公司就指，貨櫃需求急增已影響到散貨

船，部分木漿或需延至４月才出貨，此可能會影響下游造紙商的庫存，甚至衝擊廁紙供應。

標普全球普氏集裝箱數據同顯示，從亞洲往美國東海岸的４０呎標準貨櫃運輸成本，已從去

年３月的２７７５美元急升至逾５０００美元。中遠海控（０１９１９）股價今早市突飆逾８％

，東方海外（００３１６）續昨日漲１４％後半日再升逾３％。



＊中歐班列後，東海岸鐵路值期待＊



「長賜號」何時脫險尚未可知，但事件或在另一層面堅定中國尋求交通樞紐Ｐｌａｎ Ｂ的

決心。除了現有東中西３條通道可往俄羅斯、哈薩克、土庫曼、伊朗等國的「中歐班列」，與馬

來西亞合作興建的全長６８８公里的東海岸鐵路，擬連接大馬西岸的最大貨櫃港口巴生港及東岸

的行政中心布城，正正避過馬六甲海峽。

而數年前流傳甚廣的中國擬與泰國合作，挖掘連通太平洋泰國灣跟印度洋安達曼海的「克拉

運河」以取代馬六甲海峽，雖一直只聞樓梯響，但泰國政府據報將於６月宣布「陸橋計劃」，即

在克拉海峽兩側建造兩個深水港，由一條１００公里的鐵路及高速公路連接，以取代運河計劃。

無論蘇伊士運河阻塞事件是否坊間所指「新冷戰危機的預兆」，有意重續奧巴馬「重返亞洲

」政策的拜登，與中國之間的地緣政治博弈都勢將日趨白熱化。

