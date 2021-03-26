【疫苗護照】今夏有望搭郵輪、跨境飛，數字通行證勢在必行

《經濟通通訊社記者俞謹２６日專訊》「去旅行，去到盡」，一本紙製護照之外，未來或需

要一本「疫苗護照（Ｖａｃｃｉｎｅ Ｐａｓｓｐｏｒｔ）」。

儘管世衛指，基於多重考慮，不應將「疫苗護照」用於跨國旅遊，但從國際航空運輸協會

（ＩＴＡＴ）到世界經濟論壇（Ｗｏｒｌｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｆｏｒｕｍ）乃至中國、歐盟

，都已明言為已接種疫苗者提供「數字通行證」、簽證便利、疫苗護照等。



＊以色列：門就在你面前打開＊



一場肺疫大流行，令全球航空客運量短短一年重回１９９９年水平，據行業數據公司

Ｃｉｒｉｕｍ報告，去年國際航班數量按年銳減６８％至３８０萬架次。眼見多國紛紛啟動疫苗

全民接種，截至周四（２５日），全球總計已注射逾４﹒７５億劑，今夏重啟國際旅遊的呼聲日

盛。

在疫苗接種率一馬當先的以色列，其早在２月２１日即發布「綠色通行證

（ＧｒｅｅｎＰａｓｓ）」，向已完成接種兩劑疫苗的國民發放「綠色通行證」，容許他們自由

出入餐廳、戲院、音樂會、健身室等場所。該國衛生部甚至為此拍攝一段廣告，稱「有了綠色通

道，門就在你面前打開……我們正在恢復生活。」



＊歐盟２７國擬互通人員流動＊



另在已有逾半成年國民接種首劑疫苗的英國，唐寧街正在就「ＣＯＶＩＤ－Ｓｔａｔｕｓ

Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」展開諮詢，擬通過「認證」國民測試或接種疫苗的狀態，從而允

許他們進入劇院、體育館等，以幫助重開經濟。

至於歐洲，歐盟委員會上周（１７日）正式提議推出「數碼綠色證書（Ｄｉｇｉｔａｌ

Ｇｒｅｅｎ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ）」，分別予已接種疫苗者、康復者、測試陰性者使用，

以促進歐盟２７國（另包括列支敦士登、挪威、瑞士和冰島）人員安全自由流動，預計最快在夏

天旅遊旺季前實施。



＊港專家籲商建「旅遊通道」＊



那麼備受關注的本港與內地通關又如何？就在本月中（１２日），外交部駐港公署發布新的

簽證通知指，從１５日起為接種「中國產」疫苗的外國簽證申請人提供新便利；而官方認證的中

國版「國際旅行健康證明」，亦於８日在微信小程序上線，被指是全球首本「疫苗護照」，令人

憧憬兩地通關會否指日以待。

而特首林鄭月娥上周（１７日）即因應市民對接種疫苗意欲低下指，「現時看來都需要一些

誘因，即接種後有什麼方便」；港大感染及傳染病中心總監何栢良則建議，港府以「先易後難」

方式，與日本、南韓、內地甚至台灣商討建立「旅遊通道」，接種第二針疫苗後１４天者或可憑

疫苗護照入境有協議國家及地區免檢疫。



＊ＩＡＴＡ應用程式將啟下載＊



機構方面，國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）一款名為「Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔｒａｖｅｌ

Ｐａｓｓ」的應用程式，現正接受新加坡航空、新西蘭航空、大韓航空等近２０家航空公司的測

試，允許政府和航空公司在旅行前收集、訪問和共享與乘客測試和疫苗接種狀況有關的加密信息

，４月中起可在ｉＯＳ和Ａｎｄｒｏｉｄ商店供公開下載。

此外，世界經濟論壇（ＷＥＦ）、國際商會（ＩＣＣ）各自與相關機構合作推出

Ｃｏｍｍｏｎ Ｐａｓｓ、ＩＣＣ ＡＯＫ ｐａｓｓ應用程式，前者可讓用戶上載檢測結果、

疫苗接種證明，後者允許用戶向海關等提供經數字身份驗證和保護的醫療記錄。

而繼美國航空業界、美國商會、美國旅行協會等督促華府盡快設立涵蓋測試和疫苗的「新冠

健康證明（ＣＯＶＩＤ－１９ Ｈｅａｌｔｈ Ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌｓ（ＣＨＣ））」制度，

並在５月１日前制定基於風險、數據驅動的路線圖，以取消入境國際航班限制後，皇家加勒比集

團（ＲＣＬ）上周宣布，旗下「海洋冒險者號」將於６月１２日啟航，郵輪上所有員工及成年旅

客須已接種疫苗。

