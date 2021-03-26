【疫苗護照】全球接種已逾５億劑，強國富人助長「免疫鴻溝」

《經濟通通訊社記者俞謹２６日專訊》發達經濟體的政府為重開旅行、重啟經濟醞釀「疫苗

護照」；發達經濟體的人們為是否接種、接種哪一種疫苗猶豫不決之際－－繼逾十年的ＱＥ大放

水引致全球財富鴻溝大大加闊後，疫苗引發的階級、群體、種族之間的免疫力鴻溝正悄然而生。



＊道德惡行 ｖｓ 錯誤安全感＊



當全球平均疫苗接種每百人僅６﹒４劑（總接種量約５﹒０１億劑）時，遙遙領先的以色列

已接種１１１劑、塞舍爾９８劑、阿聯酋７９劑、英國４７劑、美國３９劑；然而最落後的埃及

、委內瑞拉、越南、巴哈馬等國，卻不到０﹒１劑；港人旅行最愛的日本、泰國，亦僅分別

０﹒６劑、０﹒１劑。

世衛秘書長譚德塞幾天前即稱此種不平等為一種全球「道德惡行」，痛批已開始為較年輕、

低風險的群體接種疫苗的富有國家，正以低收入國家的醫療人員、年長者的脆弱生命為代價。他

更指，富有國家正在給自己一種錯誤的安全感，因愈多病毒傳播，就愈可能出現變種病毒，而愈

多變種病毒出現，病毒就愈可能避開疫苗的效力。

就在周三（２４日），印度宣布該國雙重突變的新病毒株，恐繼英國、南非、美國後，再有

變種出現。專家警告，變體可能會令新冠病毒對疫苗引發的免疫反應更為遲鈍從而更具傳染性。



＊桑德斯等籲拜登撐專利權豁免＊



目前，世衛主導的疫苗全球機制（ＣＯＶＡＸ）已向５７個落後經濟體配送了超過

３１００萬劑疫苗，惟只有０﹒１％的疫苗在２９個最低收入國家施打，而這些國家佔全球人口

達９％。

美國總統拜登２月表示將向ＣＯＶＡＸ總計４０億美元捐助，這顯然無法滿足民主黨內的進

步派，包括參議員桑德斯、沃倫等人，已聯署要求拜登支持印度、南非在世衛提出的暫時取消新

冠疫苗專利的提案，以令更多國家得以生產疫苗、降低價格，他們指摘製藥公司將利潤優先於挽

救生命。

上述提案在世貿陷入僵局已達６個月之久，特朗普任內曾明確提出反對，歐盟、英國、日本

、瑞士等也拒放棄疫苗知識產權保護。他們認為，強有力的專利保護是疫苗快速發展的關鍵，而

對專利權的廣泛豁免將損害該行業應對未來大流行的能力。



＊旅行社推「疫苗旅遊」益富人＊



疫苗生產、疫苗分配乃至疫苗護照，恐引發全球兩個「已接種」ＶＳ「未接種」的階層、群

體、種族鴻溝，並導致歧視、偏見和污名化。

疫苗普遍一針難求之下，「疫苗旅遊」商機卻應運而生，印度有旅行社推出２０００美元的

套餐，讓擁有十年期美國簽證的富人可從孟買飛往紐約接受新冠疫苗注射。英國同有旅行社推出

前往阿聯酋「接種中國疫苗度假之旅」；挪威更有旅行社提供往俄羅斯養生勝地度假２２天加注

射俄羅斯疫苗的計劃；而美媒則揭露，在佛州的疫苗接種中心，有來自加拿大、巴西、阿根廷德

遊客。

儘管病毒面前眾生平等，但就疫苗而言無疑是有錢有權好辦事。世界似只向高收入國家的人

們開放，造就不平等，但一些依靠旅遊業的較貧窮國家還是接受此想法，泰國當局已表示，希望

今夏制定一項接受疫苗護照的政策。



＊隱私級別存疑，紙質或不可缺＊



此外，疫苗護照並衍生隱私安全問題，可驗證數字憑證公司Ｅｖｅｒｎｙｍ的首席信用官

Ｄｒｕｍｍｏｎｄ Ｒｅｅｄ就指，全球護照系統的開發花費了５０年時間，而添加指紋或面部

生物特徵亦花了逾１０年時間；如今世界想在短期內誕生「疫苗護照」之類的獲廣泛認可的數字

證書，需要更高的隱私級別。甚至有組織斷言，「不可能」有不導致侵犯人權的疫苗護照。

而若以世衛的數據，全球約有３６億人無法訪問互聯網、逾１１億人未擁有正式證明其身份

的文件，因此對許多人來說，紙質疫苗通行證或仍不可或缺。

