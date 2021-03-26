《師傅教路－黃瑋傑》合景悠活經營規模快速擴張，目標看９﹒５元

《師傅教路》合景悠活（０３９１３）發表了上市後第一份業績，截至２０２０年１２月３

１日，集團總在管建築面積達４１６０萬平方米，總訂約建築面積達５３４０萬平方米，同比分

別增長９２﹒３％和５６﹒７％﹒其中，住宅的累計在管建築面積為２９１０萬平方米。當中有

５７﹒２％集中於中國經濟更發達的大灣區和長三角地區，顯示了良好的區域布局。非住宅物業

的累計在管建築面積為１２５０萬平方米，其中商業物業５４０萬平方米，公建７１０萬平方米

。



＊年度淨利大幅增長８６％＊



於截至２０２０年１２月３１日止年度，集團實現收入１５﹒１７億元人民幣，同比增長３

４﹒９％。按業務板塊劃分，來自住宅物業管理服務的收入為１０﹒６２億元，增長３９﹒９％

，佔總收入７０％；來自非住宅物業管理及商業營運服務的收入為４﹒５４億元，增長２４﹒４

％，佔總收入３０％。其中，商業營運服務收入為９６６０萬元，大幅增長

１２６﹒９％。集團股東應佔淨利潤（不含上市費用）為３﹒５億元，大幅增長８６﹒４％；毛

利率為４２﹒１％，提高了４﹒８個百分點。

集團負責管理合景泰富集團獨資開發的全部住宅物業，以及合景泰富集團的合營企業、聯營

公司或其他關聯方開發的住宅物業﹒此外，集團積極通過招投標和收併購擴張其業務規模，為愈

來愈多的由第三方物業開發商發展的住宅物業提供物業管理服務。於２０２０年，集團決定開始

通過輕資產輸出的模式，為第三方開發商提供商業物業管理及營運服務，例如與河北唐山一家開

發商簽訂了總建築面積為１３６０萬平方米的服務合約，為其提供開業前的定位、設計、改造、

招商等一系列服務，並在開業後持續為其提供營運和物業管理服務。



＊藉併購多元化業態布局＊



於去年１２月，集團收購了廣州潤通８０％股權。廣州潤通主要為醫院、學校公建類項目提

供物業管理服務，這宗收購將有助集團拓展公建領域，令集團能夠完成多元化業態布局。同時，

其項目主要分布在大灣區，特別集中在廣州、珠海、佛山及江門等城市，能夠與集團原有項目形

成良好的規模效應，實現服務效率、服務品質的雙重提升﹒此外，集團又與雪松智聯訂立收購協

議，在完成對雪松智聯８６００萬平方米的收購以後，其在管建築面積將達到１﹒２７億平方米

，較２０２０年底增長近２倍，實現了經營規模的快速擴張﹒建議買入價８元，目標９﹒５元，

止蝕位７﹒２元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

