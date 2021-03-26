【香港政情】范國威請辭後，西貢區議會一議席懸空

《經濟通通訊社２６日專訊》政府今日在憲報刊登公告，宣布西貢區議會運亨選區一民選議
員議席出缺。
港府指，由於該區民選議員范國威請辭，根據《區議會條例》（第５４７章）第２６（ｂ）
條，其議員席位由３月１６日起懸空。
捲入民主派初選案的新民主同盟創會會員范國威上周表示，正被還柙於荔枝角收押所，由於
還柙期間無法履行議會職務，因此本月１６日已辭任西貢區議員一職。（ｃｌ）（ｚｚ）
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