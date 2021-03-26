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26/03/2021 12:50

【新冠肺炎】教育局：復活節假後回校上課學生比例放寬至三分之二

　　《經濟通通訊社２６日專訊》教育局今日宣布全港幼稚園及中小學在學校復活節假期後的面
授課堂安排。教育局發言人表示，考慮了疫情最新發展，衞生專家的意見及學校的準備情況，決
定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（
一般稱為補習學校）在學校復活節假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全
校人數三分二為限，上課時間仍以半天為限。

＊上課時間仍以半天為限＊

　　至於每天的授課時間，中學方面，學校可安排個別級別的學生於上午或下午回校進行不多於
半天的面授課堂，而學校不可安排同一級別學生進行全日課堂，避免學生出外用膳。小學方面，
學校可安排個別級別的學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂。幼稚園方面，上午班╱下午
班的幼稚園可安排個別級別的學童分別於上午╱下午回校進行半天課堂，而全日班的幼稚園可安
排個別級別的學童於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂。

＊下周發信學校通知細節安排＊

　　以上就中學、小學及幼稚園的安排，每節回校學生的數目均須以全校學生人數三分二為限。
教育局將於下星期發信學校通知相關細節安排。

＊鼓勵教職員定期檢測及接種疫苗＊

　發言人續指，根據現行的安排，若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，教育局會按
這些學校的實際情況，考慮讓它們全校恢復半天面授課堂。該局鼓勵學校繼續積極參與此計劃。
現時，政府提供多個地點及模式，讓市民進行病毒檢測，學校教職員若使用社區檢測中心的檢測
服務，可獲豁免有關收費。
　　此外，隨著政府推出２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃，教育局亦鼓勵學校教職員積極參與
接種疫苗，保障個人、學校師生及社區健康，讓大家盡快回復正常的生活。

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