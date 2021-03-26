【新冠肺炎】本港新增１１宗確診，３宗本地感染１宗源頭不明

《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，截至３月

２６日零時零分，本港新增１１宗確診個案，涉及３男８女，年齡介乎２－４８歲，８宗輸入，

源頭不明個案重現，錄得１宗，涉及一名３８歲日本籍空中服務員，另有少於１０宗初步陽性個

案，暫時無源頭不明的初陽病例。

今日有２宗與本地個案有流行病學關連的本地個案，當中１宗是西營盤健身中心ＵＲＳＵＳ

Ｆｉｔｎｅｓｓ的緊密接觸者。該群組至今累計已有１５５宗病例，包括８名職員、９４名顧

客和５３名緊密接觸者。



＊和富中心「ＧＯ２４」須關閉１４天＊



源頭不明的３８歲空中服務員，自去年１１月起未有再執勤，一直留港，住在銅鑼灣禮頓道

禮賢大廈。她在３月１８日發病，然後求診檢測確診。患者在傳染期及潛伏期間，曾多次到北角

和富中心「ＧＯ２４」健身中心上堂，包括瑜伽班等，期間有戴口罩。當局建議「ＧＯ２４」中

心關閉１４日，約有４名導師及２０名學員曾與確診者一同上堂，列為密切接觸者，全部需要隔

離檢疫。當局會透過安心出行應用程式，向本月１１日後到訪中心人士發通知，亦已透過短訊聯

絡５００多位人士做檢測，該名女患者其餘時間多數留在家中或到咖啡店。歐家榮坦言，爆發風

險存在。

歐家榮又指，雖然近日不明源頭個案下降，但市民仍不能掉以輕心，因為現在是「清零」的

關鍵時刻，今次事件反映社區仍有隱性患者存在，尤其市民若有病徵，應盡快檢測。（ｃｌ）

