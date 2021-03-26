【企業盈警】灣區黃金（０１１９４）料全年虧損增至最少２８億元

《經濟通通訊社２６日專訊》灣區黃金（０１１９４）公布，繼早前發盈利警告後，預期截

至去年１２月３１日年度虧損將不少於２８億元，而２０１９年度虧損約６﹒３１億元。

該集團指，虧損增加主因期內一次性無形資產包括商譽及採礦權減值虧損約１３﹒４２億元

及一次性物業、廠房及設備減值虧損約９﹒３４億元。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

