【企業盈警】中國金屬利用（０１６３６）料全年虧損擴至４億人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》中國金屬利用（０１６３６）公布，預期截至去年１２月３１
日年度虧損約４億元人民幣，２０１９年度虧損約２﹒１７億元人民幣。
該集團指，虧損主因期內客戶流動性資金緊張，銷售交易量下降及經濟受新冠肺炎疫情影響
，致呆帳撥備大升，增值稅退稅、政府補助及補貼下降，以及額外商譽減值損失。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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中國經濟復甦仍不平衡
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