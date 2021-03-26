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26/03/2021 07:57

【企業盈警】太睿國際（０１０１０）料全年虧損跌７６％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》太睿國際（０１０１０）公布，預期截至去年１２月３１日年
度虧損約５００萬元，按年跌７６％。
　　該集團指，期內收益升２６％，至約９３００萬元，毛利升２０％，至２４００萬元，而財
務表現因集成電路及半導體零件設計及銷售的穩定表現，以及新業務包括飛機業務託管所帶來的
收入而有所改善。目前正研究茶和遊艇業務可行性，目前未全面啟動。
　　該集團將於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

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