【企業盈警】泰山石化（０１１９２）料全年錄虧損

《經濟通通訊社２６日專訊》泰山石化（０１１９２）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度將錄得虧損。

該集團指，虧損並未計及７８００萬元可換股債券及相關利息，尤其是該筆款項是否應予撥

回或留存於其他應付款項。轉盈為虧主因缺少２０１９年度因解除綜合入帳一家附屬公司而產生

價值約１７﹒６６億元一次性非現金收益及出售附屬公司而產生價值約１﹒２９億元收益。

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