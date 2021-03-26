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26/03/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒３億人幣，買小米美團沽中移動騰訊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恆指低開２９０點，報２７６２８點。最高升１１３點報
２８０３２點，最低跌４１３點報２７５０５點。恆指收報２７８９９點，跌１８點或
０﹒０７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１２﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是小米集團
（０１８１０）、美團（０３６９０）、保利協鑫能源（０３８００）；淨賣出最多的依次是中
國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交２００４﹒７９億元增加５﹒４％。其中港股通成交５１６﹒６億元，佔總成交
２５﹒８％。

＊北水轉買小米，淨流入逾２億元＊

　　小米績後受壓，收挫４﹒４％報２３﹒９元，為全日表現最差藍籌，北水淨買入２﹒３億元

　　美團跌１﹒５８％報２８７﹒４元，北水淨買入０﹒７億元。
　　保利協鑫升２﹒１３％報１﹒９２元，北水淨買入０﹒５億元。
　　中移動跌２﹒１１％報５１元，北水淨賣出７﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　２﹒３１
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒７２
　　保利協鑫能源　　（０３８００）　　　　　　０﹒５２

　　淨沽出最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－７﹒０８
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－６﹒８０
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－３﹒６４
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－２﹒９８
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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