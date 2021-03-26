《專家之言－張穎群》港股走低寄望業績公布，支持科技股股價回穩

《專家之言》美國有基金經理指出，財政部及聯儲局的聯手大力推動無上限的寬鬆貨幣政策

。造就美元愈印愈多，貶值速度愈見加快。也逐漸變為一個欠缺吸引投資價值的市場。目前的零

利率時代，投資者也開始憂慮，他日通脹升溫，再帶動利率上升，資金成本立即大幅上調，經濟

層面可能極受影響。但現在內地金融市場的日漸加大開放，人民幣稍後推出的數字貨幣及逐步邁

向國際化，匯率及利率皆見穩定。連同股票、期貨及資產管理，更具吸引投資價值。

美國總統拜登將會推出最新最大的刺激經濟方案，超過３萬億美元，更可能達到４萬億美元

的基建項目。投資項目包括港口鐵路、道路橋樑、互聯網及電網等。規模之大，為自１９６０年

以來首見。但投資者表明，方案能在國會通過的機會甚微。最簡單的在特朗普時任總統期內，連

美國墨西哥邊境圍牆也未能通過撥款，最終由州政府自行籌集資金解決問題。再加上要增加稅收

，以支付相關費用，相信更難在兩會通過。

美股三大指數在去年過個時候的低位，道指約１８２１３，標普及納指分別是２１９１及

６６３１，而到今日的指數，已接近或超越過倍的升幅。當日的恐慌拋售，跟今日的瘋狂追入，

簡直差天共地。今天的疫情問題，已有大量疫苗推出，估計疫情快可受控。投資者再憧憬經濟會

逐漸復甦而看好前景，因而造就股票市場的升勢。雖然近日的債券息率急升，令到市場憂慮通脹

升溫。但聯儲局主席鮑威爾也指出，僅是短期波動，影響不大。上星期道指已多日創出新高，相

信在稍後時間，納指或標普亦會跟隨造好創新高。



＊基建項目逐步開，地方債券繼續發＊



在踏入４月份，國內地方政府又要面對融資及發行債券的問題。大量的基建工程已逐漸展開

，新增發行債券亦跟隨開始。根據財政部預算，年內新增債券規模４﹒５萬億元人民幣，連同即

將到期的約２﹒７萬億元人民幣。合共要發行超過７﹒２萬億元人民幣的債券，比上增加超過

１１％。近期人行在流動性都未見加大放鬆，形成略見緊張，令到發行債券的壓力也相對增加。

有部分地方政府在融資平台上，存有一些隱性貸款，如遇上資金周轉困難，定可影響其他項目。

從而造成違約信貸風險急速上升。在房地產商及開採煤商皆見這等情況出現。主要為未能再發行

新債券，以償還舊債券或支付利息。

商務部日前公布，在《區域全面經濟夥伴關係協定》ＲＣＥＰ上，中國已經核准成為協定國

家，隨後泰國亦成為協定國家。其餘亦會在年底前齊成為協定國家，並按照目標在２０２２年１

月１日生效。ＲＣＥＰ由１５個國家組成，為目前全世界最大規模的自由貿易協議。估計出口總

額可超越５萬億美元。商務部同時公布，會按序推進更大範圍及更深層次的開放。首先會下降准

入門檻、開放更寬平台、加速制度上的精簡、提供更優良的營商環境，和在合作層面上更開放。

寄望能在進出口貿易上更上一層樓。

內地多家國有銀行聯手推進數字貨幣的測試，以加快人民幣電子錢包的步伐。行內有客戶提

出申請，即可在央行內下載數字人民幣程式，設立電子錢包。現時已有商貿平台、部分地鐵站、

百貨店或實體購物中心等，皆已接受數字人民幣作為支付方式。而數字貨幣跟其他第三方支付工

具最大分別是不用綁定銀行咭，真真正正的電子錢包。



＊金融市場極鞏固，新股上市集資金＊



在橫跨兩年的社會動盪不穩，和疫情的爆發。都未見可影響香港國際金融中心的地位。期內

的外資流入認購新股，或北水持續追捧港股，金額有增無減。整體的股票、期貨及債券市場，皆

能運作暢順，成交金額更曾日創新高。去年有超過１５４家企業成功上市，籌集資金超過

４０００億元，創近十年新高，更排名全球第二。當中包括創新科技、中概股、醫藥生物、同股

不同權等。皆可印證香港金融中心的地位是如何鞏固。

近期在美國股票市場熱爆的ＳＰＡＣ，能否引入港交所（００３８８），作另類的上市項目

？由於ＳＰＡＣ的模式是，先由基金設立空殼公司，再上市籌集資金。跟隨在市場尋找適合的項

目注入，從而成為個別企業借殼上市的途徑。年內在美國上市的宗數或籌集資金，皆以倍數上升

。而ＳＰＡＣ成功收購企業的宗數，或併購金額皆比去年大幅增加。更有個別股價以倍數上升。

如本港引入，對散戶風險極高，因為上市時僅買入沒有投資項目或業務的公司。他日併購或收購

任何項目，散戶皆未能參與。

歐洲部分地區出現疫苗短缺的問題，更引致疫情小量擴散。投資者憂慮經濟復甦會因而拖慢

步伐。周內恆指連跌４日，執筆時累計跌幅接近１４８７點，更失守２８０００關口，低見２７

８２７，並創造出近兩個半月低位。ＡＴＭＸ股份、科技股、新經濟或中慨股亦齊全面向下，無

一倖免。隨後將有多家大型科技股公布業績，寄望企業能交出優於預期的成績報告，而令到股價

回穩。《華盛証券 張穎群》

