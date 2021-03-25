《真知灼見－溫灼培》美元可強多久？

《真知灼見》未分析美元前先看昨晚（２４日）一則消息。從Ｍａｒｋｉｔ研製的歐元區３

月份綜合採購經理指數顯示，歐元區雖仍面對著嚴峻疫情，甚至不少區內國家仍要面對封城封關

，但其經濟並沒有因而出現倒退。區內３月份綜合採購指數攀上５２﹒５指數點，成為自

２０１８年以來最高水平。回觀該指數於２月份只為４８﹒８指數點。由於高於５０點的盛衰分

界線，即整體經濟在擴張之中。當中帶動經濟的主要是區內的製造業。



美元以外最大貨幣是歐元，所以當分析美元有必要與歐元同作分析。最近歐元匯價走弱相信

原因主要有三。首先當然是美國十年債息的上升增強了美元的吸引力。其次，是歐元區受疫情影

響嚴重，且在疫苗接種上緩慢，令市場擔心這一切會拖累當地經濟發展。其三，相信是與中歐政

治突然轉差，擔心去年底簽署的「中歐投資協定」或可能要告吹。這樣先前因受惠於有關協定而

被推升了的歐元，現在其匯率便應就有關因素轉變而有所調整。



不過，近日所見，美國十年債息的升勢似暫得以收斂。當然，現階段我們對美債息後向變化

仍不能太過確定，仍需密切留意。但最低限度暫時美債息不再大幅上升，這可壓抑美元升勢。反

觀歐元區經濟，從昨晚公布的３月綜合採購經理指數中顯示，區內經濟又並非太差，使先前市場

對歐元區經濟的憂慮一掃而空。



第三，在中歐投資協定是否會告吹的問題上，筆者認為這又不一定。現在中國與美國同時想

拉攏歐洲。這樣歐洲當然要提高價錢。不排除歐洲只是想借助一些與中國的政治爭端，拖慢中歐

投資協定進度，好讓給予時間等待美國出價。假使美國所出的貿易條件較中國優厚，當然歐洲會

願意站在美國的一邊，這時候中歐投資協定就真要告吹。相反，如拜登政府出的價錢不及中國，

歐洲又為何要跟美國？現問題是，當現今美國經濟如此嚴峻，財赤高企及失業問題嚴重等，究竟

美國還可給予歐洲多大好處？如美國開大其國內市場容許歐洲貨品進入，歐洲固然高興，但美國

又能否承受？相反，中歐的合作是各取所需，各自企業可開發對方的市場，使大家也可有一個較

大的發展空間。所以筆者認為，歐洲最終選中國合作機會大。現階段就讓我們看拜登政府將開出

如何的一個價錢拉攏歐洲。



根據上述分析，除了美債息的上升對美元較有利，其餘因素料只能短暫為美元帶來支持。暫

難謂是次美元反彈會止於９３還是９４指數點，但這一切無礙筆者長遠看淡美元的大方向。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

