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23/03/2021 14:22

《股林淘金－林家亨》本港漸進復甦，敘福樓（０１９７８）被低估

　　《股林淘金》全球正式全面進入經濟復甦，不少舊經濟復甦股，因為隨著愈來愈多人接種疫
苗，市場預期經濟活動在下半年將有望重啟。昨日（２３日）美股標普１１大板塊有７大板塊上
漲，資訊科技、必需消費品和房地產領漲。預計香港將會跟隨外圍市場，隨疫苗開始接種，本土
的限聚令開始逐步放緩，香港不少本土飲食企業都值得現時趁低吸納，港資餐飲股敘福樓集團
（０１９７８）是其中一間被低估的企業。
　　港資餐飲股敘福樓集團於上星期五（１９日）發布正面盈利預告，集團預期截至２０２０年
１２月３１日錄得股東應佔溢利不低於１﹒３億港元。參考其他港資餐飲股，市盈率最低的太興
集團（０６８１１）也有２４﹒２倍。若以同樣市盈率及敘福樓本身的資產值２﹒７４２計算｛
（盈利１﹒３億Ｘ２４﹒２倍＋２﹒７４２億淨資產）╱８億股本｝，股價的合理值可能在４港
元附近，較現價０﹒６４港元有逾８成折讓。疫情下限聚令持續，中式酒樓經營日益困難，敘福
樓集團去年關閉最後一間敘福樓酒樓，管理層留意市場動去主動開拓，受市場歡迎的新式餐飲業
，例如﹕牛角、牛涮鍋、溫野菜均是現時市場熱門的新興餐飲。敘福樓受惠於餐飲業持續復甦，
現價具投資價值，建議吼市況回吐時趁低吸納，宜設８％止蝕位。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份

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