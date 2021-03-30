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即市新聞

30/03/2021 12:23

《股林淘金－林家亨》ＭＢＶ　ＩＮＴＬ業績求突破，股價潛力漸現

　　《股林淘金》今年３月９日ＭＢＶ　ＩＮＴＬ（０１９５７）再次發布消息宣布，即將召開
董事會並對年報進行審議，緊接著股價迅速飆升，短短一周時間漲幅一度超過３０％，尤其是在
３月１０日當天全天交易量高達２６２８萬股流通股佔比達１６﹒７４％。上周五（２６日）公
布了２０２０年的業績，截至２０２０年１２月３１日止年度實現年收入港元約２﹒０７億元。
匯率下同扣除上市開支因素外，歸屬公司實際控制人的年利潤約為港元約１４７４﹒６萬元，年
度每股淨利潤為港元約０﹒１仙。
　
　　ＭＢＶ　ＩＮＴＬ包括旗下子公司所組成的ＭＢＶ集團根據全球著名戰略諮詢公司沙利文的
一份報告顯示，早在２０１８年集團就已成了馬來西亞最大的可印花服裝供應商並以２５％的市
場份額牢牢站住市場第一的位置。
　
　　隨著疫情防控的逐漸常態化，ＭＢＶ集團在逐漸適應疫情影響，同時其戰略布局所發揮的潛
力正在逐漸顯現。產品多元化方面通過增加更多新的產品組合以提升產品競爭力。與此同時，通
過提前預存土地儲備為後續產能和物流體量的爆發式增長造好準備。提前布局營銷網點以及信息
化的建設加上在電子商務上的投入和多渠道策略的拓展，這一點尤其對於疫情下業務體量的大規
模增長提供了大可能性空間。
　
　　從ＭＢＶ　ＩＮＴＬ的股價價位看無論是與０﹒８港元的發行價相比，還是財報前那一輪投
資入市動作都可以說明ＭＢＶ　ＩＮＴＬ目前的股價很明顯是被嚴重低估，所以就有不少投資人
紛紛認為按照目前ＭＢＶ　ＩＮＴＬ的業績表現以及整體戰略布局，雙重利好因素推動下股價，
存在上升潛力。投資者可以吼低時才吸納，要設止蝕價８％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份

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