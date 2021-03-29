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即市新聞

29/03/2021 08:06

《牛熊志選－陳其志》資金部署騰訊好倉

　　《牛熊志選》恆指上周波幅頗大，由初周２９０００關口附近，跌至上周四（２５日）的
２７５０５點後反彈，上周五（２６日）更重返２８０００點樓上，預料市場將維持反覆，投資
策略宜較短線。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約
５﹒０７億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約３﹒２２億港元資金淨流
出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價
２７３００點至２７５９９點之間，累計相當約１６２５張期指合約；熊證街貨主要在收回價
２８８００點至２９０９９點之間累計了相當約１４２７張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至１９﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
０﹒４個波幅點至２０﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降１﹒６個波幅點至２５﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒５個波幅點至
２９﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒８個波幅點至３２﹒４％；中石油
（００８５７）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至３２﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波
幅下降１﹒７個波幅點至３３﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至
２３﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至２７﹒０％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２３﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降０﹒７個波幅點至１８﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至
２４﹒２％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約２﹒１２億
元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行
使價約７００元至７５５元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至９﹒２倍；牛證方面，資金
留意收回價５６０元至５９３元之間的較貼價條款，收回距離約５﹒３％至１０﹒６％，槓桿約
８﹒９倍至１３﹒３倍。另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約９６５２萬元
資金淨流入部署，資金留意行使價３５６元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒３倍
；牛證方面，資金留意收回價２５０元至２６２元之間的較貼價條款，收回距離約１３﹒５％至
１７﹒４％，槓桿約５﹒１倍至６﹒６倍。
　　至於看淡資金流方面，期內里康的相關認沽證及熊證合共錄得約２５６萬元資金淨流入部署
。里康認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２０元至２２元附近的中期價外條款，實際槓
桿約３﹒２倍至４﹒５倍；熊證方面，資金主要留意收回價２５元至３２元附近的條款，收回距
離約１６﹒０％至４５﹒１％，槓桿約２倍至４﹒５倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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