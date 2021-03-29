《一周攻略－周進略》調整未完，偶有反彈，趁機減磅

《一周攻略》投資者已逐漸明白，近十年八載超低息，甚至零息以至負息的年代，當中所謂

新常態，其實根本不應是常態，而是非常時期的非常手段，終有一天，起碼是理想上，美聯儲為

首的各國央行，以至金融市場，都應該重回正軌，有正數的利率，有正常傾斜的債息曲線，投資

者有合理的預期回報，當中計及不同程度的風險溢價，以犧牲現在消費，成就將來更大消費的，

應該可以得到報酬或補償，而不是儲蓄者反而要倒貼利息。



＊大蕭條經驗，市場有戒心＊



當然，這些都不是一時三刻的事，尤其經過十年有多的親身經驗，多數人會認為這樣才是合

理的，因為他們正是身處其中。有趣的是，不同年代不同投資者，之所以有可能未能汲取教訓，

是因為大家只能在相對有限的空間中體驗，例如，一般正常成年投資者，所能真切體驗的，大概

就是這麼好幾十年，有些人股齡可能長一點，但也不外如是，不會有百年經驗，即使怎樣參考，

都是書本和二手資料，不是第一身，體會不會很深刻。

無論如何，當前的困局，前人不無經驗。例如上世紀三十年代大蕭條的時代，當中也有過央

行為救危機，之後對股市的刺激，後來有資產價格大挫，這一連串的事件，會否簡單重複？未必

。但起碼很多回顧歷史的業界精英，都有一定戒心。



＊業界精英，不怕一萬，只怕萬一＊



正因如此，當市場因為疫情壓抑的消費需求有可能稍後陸續放開，而令人憧憬物價上揚，繼

續有所謂通脹預期升溫，以及隨之而來的利率向上，都馬上觸動起上述業界精英的神經，不怕一

萬，只怕萬一，後發先至，敵不動我不動，敵一動我急動，造成近日有點類似自我實現預言式的

周期。

際此，投資者要有心理準備，過去幾年令人流連忘返的資產升值尋寶潮，可能要稍為冷卻一

下，後段才追高的人，好聽一點在捱價等待，難聽一點是想壯士斷臂止損止蝕亦不容易。一下子

要大家接受，派對已經完了，對於後期才加入的人，可能難度較大，心理調節需時，但市場上其

實人不是尋常百姓家，不是省油的燈，已經陸續減持了。



＊舊經濟領漲，新經濟下調＊



不錯，每次這些調整期，都有一定的反彈，但要留意，若每次反彈都不能重回舊地再突破，

而是一浪低於一浪，則遊戲規則改變了，便成為事實，投資者不宜留戀於昨日的美好回憶。是的

，大家沉醉於錢愈印愈多，政府派錢補貼資助疫情下的經濟困難，有些人寧願博一博，押注在資

產升值，的確有押中寶的，但這可不是正常合理的常態，不能永久維持的。

美股繼續是舊經濟板塊領漲，新經濟的估值下調未已，港股亦然，但偶有反彈，投資者是否

視之為逃生門，便要看本身的財政實力，更要看之後疫情變化和央行取態了。暫時看來，調整未

完，偶有反彈，可能亦要趁機減磅才是。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）

