《套期保值－蕭猷華》中美緊張關係升溫，「棉花風波」持續發酵

《套期保值》中美高層於３月１９日在美國阿拉斯加的２＋２對話後。２２日美方即聯同歐

盟、英國、加拿大，以中方侵犯新疆維吾爾族人權為藉口，制裁中國官員；上周六（２７日）中

方對等還擊，採取反制措施，宣布制裁美、加三名官員和一個實體，敦促停止在涉彊問題上搞政

治操弄。中美緊張關係升溫，而在上周三（２４日）更掀起另一場「新疆棉花風波」。

時裝公司Ｈ＆Ｍ、良好棉花協會ＢＣＩ，指責中方侵犯維吾爾族人權、強逼勞動，呼籲禁用

新疆棉花，事件在中國引起強烈反抗。其實，新疆棉花生產早已高度機械化，一台採棉機效率相

等於５００個勞動力，而且採淨率超過七成，一些地區更全部採用自動化設備，包括６０００部

無人採摘拖拉機，好處是可以一邊採摘、一邊包裝。此外，採棉工人工資約兩個月一萬多元，很

多當地棉花農戶，到了採摘季節，都要花錢聘請新疆工人來幫忙採棉，故此，人民既有工作做、

又能賺錢，這是強逼勞動嗎！所以，筆者認為「新疆棉花風波」又是另一場美國對中國的造謠污

蔑行為，目的是歇止中國崛起手段之一。

中國作為全球最大棉花消費國，第二大生產國，去年棉花總產量為５９５萬噸，其中，新疆

棉產為５２０萬噸，佔全國產量８７％；另一方面，總需求量為７８０萬噸，長年供不應求。國

內棉花期貨價格在春節前一度升至每噸１７０００元，美國期棉價格亦升至每磅９５美仙，為

１０年新高，主要由於大量下游企業補充庫存。

與此同時，內地棉花期貨市場不斷壯大，由２００４年平均每日成交量約２萬張，增至

２０２０年的每日５０萬張，棉花相關企業積極參與期貨市場，數目超過六千多家，藉以透過在

期貨市場進行對沖活動降低風險。棉企近年積極參與期貨套期保值操作，主要由於新疆棉花種植

量不斷增加，加上價格波動，棉企透過套期操作鎖定利潤。不過，若「棉花風波」事件繼續發酵

，紡織訂單離開中國，棉花需求將會下降，新疆棉花種植也會減少，繼而威脅到國家棉花儲備安

全。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

