《凱文隨筆－凱文》「新彊牌」不會贏，出「台灣牌」？

《凱文隨筆－凱文》中美撕破臉後，美國打出了「人權、民主自由、強逼勞動、種族滅絕」

的「新彊牌」，本無新意，但歐盟站隊美國一方，增加了這張牌的殺傷力。歐美中高檔名牌衣履

企業也配合他們的政府，抵制新彊棉花，迎來了中國政府強力的反擊，還有中國人民的支持，這

既是意識形態之戰，也是旨在摧毀中國紡織工業的經濟戰。



歐美國家在工業方面無法跟中國競爭，因為「發達國家」的勞工成本遠高於「發展中國家」

的工人；政客、學者、媒體、非政府組織合流，編造各種的謊言，抹黑與打擊，結果要麼是新彊

棉花價格崩潰，要麼是新彊棉花的生產成本大幅漲升，兩種結果都只會削弱產品競爭力，最後就

是工人失業，社會動盪。



至於說西方關心穆斯林在中國的人權，那就更可笑了，法國幾年前發生的《查理周刊》槍殺

案，不就是法國人以漫畫侮辱回教先知才釀成的悲劇嗎？別說人權，連對回教最基本的尊重也缺

乏，突然又跟回教徒談起戀愛。



上周五（２６日），台灣指，有２０架解放軍軍機進入其西南防空識別區；這規模引人暇想

，下次會是８０架？還是１５０架？應該足夠執行統一任務吧！根據中國的軍事專家分析，這次

出動的「運８反潛機」是針對美國及日本的潛艇（因為台灣沒有潛艇），換言之，中國是預備了

美國或日本會介入台灣戰爭，這次演習旨在切斷美國軍艦協助台獨政府逃亡的後路。



如果美國下一步是打「台灣牌」（周五美台簽署了海巡合作備忘錄）的話，中國武力統一台

灣可能就是瞬間發生的事。屆時應該沒有任何國家膽敢跟隨美國聯手與中國打熱戰，如果有精神

錯亂的西方國家領袖決定聯手美國，向中國宣戰，那俄羅斯、北韓各種的導彈、核彈都可能都會

登場。



俄羅斯海軍周六（２７日）也在北冰洋演習，向美國主導的「北約」展示實力，三艘核動力

潛艇進行歷史首見的創舉，同時穿破冰層、浮出冰面，每艘潛艇搭載１６支彈道導彈，每支導彈

可以攜帶６枚核彈頭，３乘１６乘６枚核彈可以幹甚麼？回顧一下人類的殺戮史，１９４５年投

在在廣島與長崎的原子彈，是１至２萬噸ＴＮＴ當量，即場死了十幾萬人；１９６１年蘇聯研製

的氫彈（俗稱沙皇炸彈）是５０００萬噸，據說本來要研制一億噸，但地球上找不到試驗場，才

將規模減半，蘑菇雲在一千公里以外也能看到，比珠穆朗瑪峰還要高幾倍，嚇不嚇人。現在的核

彈會有多大威力，其實不需要去思考，肯定是足以毀掉很大片地球。



今年比去年「新冠年」更可怕，走了一個特老頭，又來了一個拜老頭，一個比一個陰毒，拉

攏各國全方位對付中國，中國也清楚知悉情況極不妙，全面應戰；國際間的關係劍拔弩張，在等

的只是誰先動粗；美國國務卿布林肯的一張俊俏面孔隱藏著無窮殺機。很多人都喜歡說中國在幾

年內「將會」超越美國，那是以ＧＤＰ為標準，其實中國在很多選項上早「已經」超越了美國，

否則，布林肯也不需要穿梭各國拉幫結黨，自己來對付中國便可。

