《凱文隨筆－凱文》「新彊牌」不會贏，出「台灣牌」？

《凱文隨筆－凱文》中美撕破臉後，美國打出了「人權、民主自由、強逼勞動、種族滅絕」
的「新彊牌」，本無新意，但歐盟站隊美國一方，增加了這張牌的殺傷力。歐美中高檔名牌衣履
企業也配合他們的政府，抵制新彊棉花，迎來了中國政府強力的反擊，還有中國人民的支持，這
既是意識形態之戰，也是旨在摧毀中國紡織工業的經濟戰。
歐美國家在工業方面無法跟中國競爭，因為「發達國家」的勞工成本遠高於「發展中國家」
的工人；政客、學者、媒體、非政府組織合流，編造各種的謊言，抹黑與打擊，結果要麼是新彊
棉花價格崩潰，要麼是新彊棉花的生產成本大幅漲升，兩種結果都只會削弱產品競爭力，最後就
是工人失業，社會動盪。
至於說西方關心穆斯林在中國的人權，那就更可笑了，法國幾年前發生的《查理周刊》槍殺
案，不就是法國人以漫畫侮辱回教先知才釀成的悲劇嗎？別說人權，連對回教最基本的尊重也缺
乏，突然又跟回教徒談起戀愛。
上周五（２６日），台灣指，有２０架解放軍軍機進入其西南防空識別區；這規模引人暇想
，下次會是８０架？還是１５０架？應該足夠執行統一任務吧！根據中國的軍事專家分析，這次
出動的「運８反潛機」是針對美國及日本的潛艇（因為台灣沒有潛艇），換言之，中國是預備了
美國或日本會介入台灣戰爭，這次演習旨在切斷美國軍艦協助台獨政府逃亡的後路。
如果美國下一步是打「台灣牌」（周五美台簽署了海巡合作備忘錄）的話，中國武力統一台
灣可能就是瞬間發生的事。屆時應該沒有任何國家膽敢跟隨美國聯手與中國打熱戰，如果有精神
錯亂的西方國家領袖決定聯手美國，向中國宣戰，那俄羅斯、北韓各種的導彈、核彈都可能都會
登場。
俄羅斯海軍周六（２７日）也在北冰洋演習，向美國主導的「北約」展示實力，三艘核動力
潛艇進行歷史首見的創舉，同時穿破冰層、浮出冰面，每艘潛艇搭載１６支彈道導彈，每支導彈
可以攜帶６枚核彈頭，３乘１６乘６枚核彈可以幹甚麼？回顧一下人類的殺戮史，１９４５年投
在在廣島與長崎的原子彈，是１至２萬噸ＴＮＴ當量，即場死了十幾萬人；１９６１年蘇聯研製
的氫彈（俗稱沙皇炸彈）是５０００萬噸，據說本來要研制一億噸，但地球上找不到試驗場，才
將規模減半，蘑菇雲在一千公里以外也能看到，比珠穆朗瑪峰還要高幾倍，嚇不嚇人。現在的核
彈會有多大威力，其實不需要去思考，肯定是足以毀掉很大片地球。
今年比去年「新冠年」更可怕，走了一個特老頭，又來了一個拜老頭，一個比一個陰毒，拉
攏各國全方位對付中國，中國也清楚知悉情況極不妙，全面應戰；國際間的關係劍拔弩張，在等
的只是誰先動粗；美國國務卿布林肯的一張俊俏面孔隱藏著無窮殺機。很多人都喜歡說中國在幾
年內「將會」超越美國，那是以ＧＤＰ為標準，其實中國在很多選項上早「已經」超越了美國，
否則，布林肯也不需要穿梭各國拉幫結黨，自己來對付中國便可。
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動