【企業盈警】中國秦發（８６６）料全年盈轉虧蝕最多３１億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》中國秦發集團（００８６６）發盈警，預期截至２０２０年１
２月３１日止年度由盈轉虧，錄得虧損不多於３１億元人民幣，２０１９年錄得純利８１４０萬
元人民幣。
集團指，財務表現下滑乃主要由於煤炭儲量減少的影響引致資產的重大減值虧損；及債務重
組的虧損。
集團預期業績將於３月底發布。
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