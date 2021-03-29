【中概焦點】傳韓國基金斬倉累中概股上周五急跌，涉２００億美元

《經濟通通訊社２９日專訊》據彭博社引述知情人士透露老虎系對沖基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ上周五（２６日）出售超過２００億元（美元．下同

）股票，當中包括中國科技巨頭及美國媒體大鱷等企業，因為幾間與基金有聯繫的投資銀行強制

出售其高槓桿股票。

消息透露，摩根士丹利交易約１３０億美元股份，涉及Ｆａｒｆｅｔｃｈ、

Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ、百度（０９８８８）、跟誰學，而更多未登記的供股亦由大摩代表一個或

多個未披露股東進行，如果使用彭博數據計算，某些單一公司的交易額超過十億元。

另外據彭博社引述客戶電郵顯示，高盛在上周五美股開盤前賣出百度、騰訊音樂、唯品會持

股，涉資６６億元，此外亦拋售３９億元的ＶｉａｃｏｍＣＢＳ、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ、

Ｆａｒｆｅｔｃｈ、愛奇藝、跟誰學持股。

上周五的拋售亦拖累阿里巴巴（０９９８８）和網易（０９９９９）等公司的股價走低，有

交易員指有關供股的消息，減輕市場對整個行業遭拋售的憂慮，後來部分同業亦收復失地。

老虎亞洲基金的創辦人是韓國人Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ，曾在羅伯遜的老虎基金工作。老虎

基金於２０００年受累科網泡爆裂，清盤後以僅餘１５億美元繼續投資。基金解散後羅伯遜另將

財富及品牌交予近百名交易員操作，而該批交易員成立了基金「Ｔｉｇｅｒ Ｃｕｂ」。

（ａｌ）

