【大國博弈】美貿易代表：未準備取消對華關稅，對談判持開放態度

《經濟通通訊社２９日專訊》新任美國貿易代表戴琦上周接受《華爾街日報》訪問時表示，

拜登新政府未準備取消對華關稅，但對進行貿易談判持開放態度。

她承認關稅令美國企業和消費者付出代價，但認為這亦保護企業免受獲得補貼的外國企業競

爭，並強調突然取消關稅可能傷害經濟，而除非就相關變化對外進行溝通，否則經濟在各方面都

可以作出調節。（ａｌ）

