【棉花爭議】美國國務院譴責中國將拒用新疆棉的企業視為打擊對象

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國務院發言人波特上周五（２６日）在簡報會上，指責中

國利用國有社交媒體平台，煽動抵制該國商品的行為，打擊拒絕使用新疆棉的美國企業。

發言人強調中國已將拒絕使用新疆棉的美國、歐洲、日本企業作為打擊目標，相當於一場由

企業及個人消費者共同參與，並由國家發起的聯合抵制行動，重申支持、鼓勵企業遵守聯合國關

於企業與人權的指導原則，尊重人權，讚賞及支持他們遵守美國法律，確保產品不會使用強制勞

動力生產。

另外白宮發言人普薩基表示，國際社會應該反對中國將民間企業對其市場的依賴武器化，以

扼殺言論自由和約束企業的商業道德。

中國早前決定對兩名美國國際宗教自由委員會的官員採取制裁，對此國務卿布林肯亦作出譴

責，強調中國恐嚇及壓制為人權和基本自由發聲人士的行動，只會加劇國際對新疆正進行的種族

滅絕、反人道罪行審查。

他重申與加拿大、英國、歐盟以及其他全球各地的伙伴和盟友堅定站在一起，呼籲中國結束

對維吾爾族穆斯林、新疆其他少數民族和宗教少數群體的人權侵犯和虐待行為，並釋放任意被拘

留的人士。



＊英國首相約翰遜：對中國實施反制裁表示憂慮＊



英國首相約翰遜上周五表明支持因為批評新疆維吾爾族穆斯林人權遭嚴重侵犯，而遭中國制

裁的議員和公民，而據其發言人發表的聲明指，約翰遜及美國總統拜登回顧英美和其他國際夥伴

上周對新疆侵犯人權人士實施制裁的重大行動，並表達他們對中國採取報復性行動的擔憂。

英方上周五亦召見中國駐英國使館臨時代辦楊曉光，英國外交部亞洲事務國務大臣亞當斯明

確表示中國對英國個人實施的制裁是毫無根據、不可接受，強調中國選擇制裁那些尋求曝光侵犯

人權行為的個人和實體，行動不會轉移各國對新疆發生侵犯人權行為的注意力。（ａｌ）

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