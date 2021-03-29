【油市博奕】蘇伊士運河擱淺貨船仍未脫困，傳埃及下令準備卸貨

《經濟通通訊社２９日專訊》蘇伊士運河救援團隊周日（２９日）加緊在擱淺的巨型貨輪「

長賜輪」周圍進行挖掘工作，消息指船頭下方的岩石妨礙救援工作，而蘇伊士運河管理局主席拉

比透露埃及已下令準備為貨船卸貨。

蘇伊士運河管理局（ＳＣＡ）最新聲明指挖掘機正努力在岸邊挖掘，船頭附近泥沙挖掘深度

已擴大到１８米。消息透露救援團隊希望趁周日和今日漲潮時，讓「長賜輪擺」脫離擱淺狀態，

但局方聲明沒有提及使用拖船。

另外蘇伊士運河管理局主席拉比對埃及媒體表示，埃及總統塞西已下令為卸除「長賜輪」的

部分集裝箱做好準備，而目前船上共有１﹒８３萬個集裝箱。不過消息指「長賜輪」今日前不會

卸貨，救援團隊會在本周退潮前試圖移動船隻。

拉比又指目前最少有３６９艘船正等待通過運河，包括集裝箱船、散貨船、油輪、液化天然

氣或液化石油氣（ＬＰＧ）貨輪。

他亦稱可能為受事件影響的航運公司提供通行費折扣，並認為調查將顯示運河本身對擱淺事

件並無責任。



＊美國計劃派出軍方支援＊



白宮發言人普薩基上周五（２６日）表示，拜登新政府注意到蘇伊士運河被困船隻對能源市

場的影響，並將在必要時對事件作出回應。

而據美國有線電視新聞引述美國國防部官員消息透露，美國海軍計劃最快周六（２７日）派

遣一支由專家組成的評估團隊前往蘇伊士運河，並就救援方案為當局提供建議。（ａｌ）

