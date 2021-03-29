  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2021 09:23

【油市博奕】蘇伊士運河擱淺貨船仍未脫困，傳埃及下令準備卸貨

　　《經濟通通訊社２９日專訊》蘇伊士運河救援團隊周日（２９日）加緊在擱淺的巨型貨輪「
長賜輪」周圍進行挖掘工作，消息指船頭下方的岩石妨礙救援工作，而蘇伊士運河管理局主席拉
比透露埃及已下令準備為貨船卸貨。
　　蘇伊士運河管理局（ＳＣＡ）最新聲明指挖掘機正努力在岸邊挖掘，船頭附近泥沙挖掘深度
已擴大到１８米。消息透露救援團隊希望趁周日和今日漲潮時，讓「長賜輪擺」脫離擱淺狀態，
但局方聲明沒有提及使用拖船。
　　另外蘇伊士運河管理局主席拉比對埃及媒體表示，埃及總統塞西已下令為卸除「長賜輪」的
部分集裝箱做好準備，而目前船上共有１﹒８３萬個集裝箱。不過消息指「長賜輪」今日前不會
卸貨，救援團隊會在本周退潮前試圖移動船隻。
　　拉比又指目前最少有３６９艘船正等待通過運河，包括集裝箱船、散貨船、油輪、液化天然
氣或液化石油氣（ＬＰＧ）貨輪。
　　他亦稱可能為受事件影響的航運公司提供通行費折扣，並認為調查將顯示運河本身對擱淺事
件並無責任。

＊美國計劃派出軍方支援＊

　　白宮發言人普薩基上周五（２６日）表示，拜登新政府注意到蘇伊士運河被困船隻對能源市
場的影響，並將在必要時對事件作出回應。
　　而據美國有線電視新聞引述美國國防部官員消息透露，美國海軍計劃最快周六（２７日）派
遣一支由專家組成的評估團隊前往蘇伊士運河，並就救援方案為當局提供建議。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/03/2021
《股市一周》外圍不明朗中概股陷危機　港股挫654點　科指跑輸
中國故事26/03/2021
《神州經脈》中國就涉疆制裁英國　滬綜指止三連跌　人幣三個月低
剖析天下26/03/2021
【疫苗護照】今夏有望搭郵輪、跨境飛　數字通行證勢在必行
財經熱話26/03/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
財經熱話26/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩未掛牌先蝕錢　何啟俊:若跌逾一成要沽貨
FOCUS26/03/2021
【FOCUS】「歐亞咽喉」廢武功　敲響Plan B警鐘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金