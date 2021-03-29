【基金爆倉】野村因美客戶蝕廿億美元，傳涉Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆倉

《經濟通通訊社２９日專訊》日本金融控股公司野村今日發布聲明指，公司與美國客戶的交

易可能蒙受重大損失，有關申索金額估計約２０億美元，不過金額將取決於平倉及市場價格。

野村表明目前正評估可能的損失以及對業績的潛在影響，預計不會牽扯到野村控股或其美國

子公司的經營或財務穩健狀況，不過就需要取消發行３２﹒５億美元債券的計劃。

野村今早在東京交易時段跌超１５％，是自２０１１年１１月以來最大跌幅。

雖然野村沒有透露客戶名稱，但據日本經濟新聞引述消息指，野村在美國的虧損源於其機構

經紀子公司，該部門為對沖基金提供服務。

而據彭博社引述知情人士指，野村的重大損失與老虎系對沖基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ高槓桿持倉爆倉有關。

另外據日本經紀業消息指，其他日本投資銀行是否出現虧損依然是未知之數，他們可能只是

未披露虧損，但目前而言好像只影響野村，不會拖垮整個股市。

彭博社早前引述知情人士透露，老虎系對沖基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ上周五（２６日）出售超過２００億美元股票，當中包括中國科技巨頭及

美國媒體大鱷等企業，因為幾間與基金有聯繫的投資銀行強制出售其高槓桿股票。（ａｌ）

