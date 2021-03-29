【油市博弈】蘇伊士運河管理局：長賜號已成功浮起，航向接近修正

《經濟通通訊社２９日專訊》埃及蘇伊士運河管理局最新發表聲明指，堵塞在運河的集裝箱

巨輪「長賜號」已經開始成功浮起，將於稍後漲潮時恢復拖行工作，「長賜號」的航向亦已修正

８０％，在被引導至等候區後，航道將恢復通行。

紐約原油期貨現跌２﹒２３％，報５９﹒６１美元。布蘭特原油期貨現跌２﹒０２％，報

６３﹒１３美元。（ａｌ）

