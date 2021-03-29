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即市新聞

29/03/2021 18:00

《台股攻略－馮偉明》升勢持續，台股站上１６４００點之上

　　《台股攻略》美股上星期五（２６日）高收，帶動台灣加權指數今早以１６４１１點高開，
一度大升超過２００點，惟尾市升幅收窄，最終收１６４７５點，升１７０點，成交金額回升至
新台幣３２３２億元。
　　電子權值股今日（２９日）個別發展，台積電已擺脫英特爾搶佔晶片代工市場的陰霾，受資
金追棒，股價開市中段曾升穿新台幣６００元，最終收新台幣５９９元，升新台幣９元。鴻海收
紅盤，收新台幣１２８﹒５０元，升新台幣２元。聯發科、聯電及大立光表現相對弱勢，分別收
新台幣９４１元、４９﹒３５元及３２４５元，跌新台幣２元、０﹒４０元及２０元。早前長榮
海運的「長賜號」於蘇彝士運河擱淺，事件令短期４月海空運費增加，刺激航運相關股份上升。
但「長賜號」現時已脫離擱淺狀態，預料運河即將通航，長榮海運股價升近２％，收新台幣
４３﹒８０元；中櫃及台航等升超過５％，而陽明、萬海、裕民、慧洋─ＫＹ亦有２％至４％不
等的升幅。生物科技股再度成為大市焦點，高端疫苗及合一明日向外公布肺炎疫苗及新藥的最新
進展，刺激投資者入市意欲。高端疫苗股價今日盤中升至漲停，收新台幣２８４﹒５０元，而合
一亦上升９﹒７０％，收新台幣２７７元。
　　加權指數收復所有均線，若台積電能重返新台幣６００元之上，加上成交量配合，將有利大
市上揚，預料短線於１５６００－１６６００點上下震盪。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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