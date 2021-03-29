【中概焦點】騰訊音樂計劃回購１０億美元股份

《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）旗下騰訊音樂宣布，計劃未來１２個月回
購１０億美元股份，代表董事會對業務前景和長遠策略有信心。
騰訊音樂此前股價急挫由月中高位３２﹒２５美元，跌至上周五（２６日）收報２０﹒１美
元。（ｅｃ）
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