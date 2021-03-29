《談國論企－黎偉成》中國須狠擊美惡搞疆局反華

《談國論企》中國在２０２１年３月１８日中美高層戰略對話，力斥美方在新疆問題上「把

「種族滅絕」的帽子戴到中國頭上，是本世紀最大的謊言」，語音剛落便見美國聯同英國等憑空

捏造涉疆謊言施以「制裁」毒手，美國機構控制的「瑞士良好棉花協會」ＢＣＩ迅「抵制」新疆

棉花，有預謀有組識的反華大合唱惡思劣行，需要即時狠狠還擊，更要強化經濟科技軍事實力的

同時，於國際上造好建立中國正面形象的廣泛宣傳，抵美反華壓華。



＊美英從來是支持疆獨的幕前幕後黑手＊



對於美國再挑起新疆問題反華劣行，不足為奇之因，乃（一）由美國民主、共和兩黨在涉港

、涉台等中國主權與內政問題，屢屢「發功」，皆不得「要領」，尤其是（１）在香港的亂港反

中，一招《港區國安法》便基本平亂，要看就看完善香港的行政、立法、施法等機制，和（２）

涉台，也只是售武，與台灣民進黨搞搞小動作，試試「一個中國」底線，而（３）涉藏，更是難

有點火之機，由是（４）涉疆，會是近年少搞的「題目」，可以嗎？要搞，中國當然會傾力奉陪

，更會痛加反擊，肯定會取得預期良效。

此說可印證於實際的經歷和結果：（二）中國在上世紀反擊美國主導和支持的「疆獨」組織

在境內進行的劣行，特別是武裝襲擊、攬炸火車等，最終為中國增派武警等力量多年駐疆，使新

疆的局勢逐步回穩，經濟亦緊隨全國各地不斷改善和提升。由是美國拉動英國等盟友，在涉疆問

題上不敢貿然支持「疆獨」，而是甚麼「文化滅絕與種族滅絕」、「強逼勞動」為「理由」，作

為反華「制裁」之「道」，則是虛弱無力的，包括（Ｉ）美國、歐盟「制裁」涉及所謂「侵犯新

疆維吾爾族人權」的中國４位官員中，有２位已被「制裁」，即只是新增２人被「制裁」，反觀

中方反制美、英劣行者，做法是「相關人員及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門特別行政

區，他們及其關聯企業、機構已被限制同中國進行往來」，大有重拳出擊之概。

和（ＩＩ）美國國際開發署ＵＳＡＩＤ為其中最大金主的「瑞士良好棉花協會，

（Ｂｅｔｔｅｒ Ｃｏｔｔｏｎ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ，ＢＣＩ）」，居然憑空捏造新疆棉花

生產中存在所謂「強逼勞動」謊言，封殺新疆棉花，與其標纖的「良好棉花」實乃兩碼事，無根

無據的政治「理由」，壓倒以實際品質為準則和商業機制，足見美帝國霸權主義者反華壓華惡思

劣行彰彰明甚。

需要指出的，是（三）美、英從來就是搞「疆獨」的黑手：（Ａ）英國人在１９３３年１１

月的支持，始使新疆南部有「東突厥斯坦伊斯蘭共和國」之建，但不足一年便告解散，再看（Ｂ

）美國，「混世魔王」特朗普為求反華而鎖定新疆問題作競選連任的其中重點，於２０２０年簽

署《維吾爾人權政策法案》，並瞬即發動對中國作出「制裁」，所作劣舉為在毫無證據底下指中

國在新疆有「種族滅絕」行為，要所有人抵制來自新疆的產品，包括新疆種植的棉花及所產的紡

織品，而拜登政府居然延續特朗普對華的劣法，足顯美帝國霸權主義者從來就是反共反華。英美

同一個鼻子吸氣呼屁。



＊要廣宣對疆優惠政策及所取得良效＊



即使美國不敢以「獨」而改「滅族」、「人權」搞涉疆問題，仍充分顯示拜登政府反華反共

的惡思劣行，不比美國前朝為低減，與特朗普的明刀明槍真小人相比，拜登肯定是絕對一個假「

君子」，害人之心來自美，故中國防人之心不可無。尤其是「疆獨」在中國境外的勢力不輕，就

千萬不要掉之以輕心。

謊言難藝真相。中國要廣泛宣布新疆在過去多年的建設和所取得的成效，使真相展現之世人

面前，並繼續在疆投資發展，作為反擊「造謊者」的最佳武器。

我重申一直堅持的觀點：「中國很有需要有持續性強硬對應，千萬不要把視華為敵者看作朋

友，否則受損極其嚴重」。中國須盡快制定對美國具高度嚴格、全面的戰略性硬國策，特別是在

政治、軍事、科技等方面要強有力的回應和反擊美方惡擊的政策、策略和相關做法，狠狠地讓美

知難，始能夠直真正正的在經貿、社會等以至國際多方面，相互尊重、平等互利的雙邊、多邊合

作，達致共贏的良佳效益。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

