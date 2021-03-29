《外匯達仁－盧楚仁》刺激經濟方案令聯儲局踏上退市之路

《外匯達仁》美國１０年期債息持續成為金融市場焦點，但相信未來會被聯儲局醞釀退市而

取代。事緣聯儲局主席鮑威爾最近接受訪問時表示，貨幣政策有機會收緊，原因是一旦經濟近乎

完全恢復的話，聯儲局將減少購買債券。



最常見的貨幣收緊政策就是加息，但聯儲局和各大央行正進行大規模量寬，在這情況下，收

緊貨幣政策有三部曲，第一步退市；第二部加息；第三部縮表。故未來第一步要做的首先是退市

，即減少買債直至停止買債。若經濟狀況許可的話，在退市中途更加可以進行第二部加息。



過去來說，聯儲局推出寬鬆貨幣政策可以事先張揚，亦可以突如其來。但貨幣收緊政策幾乎

一定會事先張揚而不會突如其來，令金融市場出現震盪。一般來說，都是金融市場先行醞釀收緊

貨幣政策的概念，但今次鮑威爾比金融市場率先提早發放訊息，估計為第四季退市鋪路。



在拜登的１﹒９萬億經濟振興方案刺激下，未來美國經濟數據很大機會會持續出現高增長，

這樣更加鞏固未來聯儲局退市之路。但相反，歐洲央行總裁拉加德則表示為遏止歐洲債息上升，

會在第二季會加快買債。所以未來全球兩大央行陣營出現兩極的貨幣政策，即美國趨收緊歐洲再

寬鬆，相信對美元有絕對優勢，而歐元則前景暗淡。



有分析說，美國推出大規模刺激經濟方案，無疑也是放水的一種，繼而令美元轉弱令黃金受

到支持。其實財政部推出振興經濟方案和央行量寬放水大不同，聯儲局放水目的是貶值美元托高

股市。財政部的經濟振興方案是刺激經濟製造就業，故財政部的刺激經濟方案令經濟好轉，出現

全民就業的話那麼便會令央行退市、加息和縮表。所以財政部的刺激經濟方案反過來會令聯儲局

減少放水才對，而不是增加放水。



但如果說財政部動用大量儲備振興經濟令財赤惡化，從而令美元受壓，這樣說法或可以講得

通。但美國財政部長耶倫已經三番四次表明會進行大規模加稅來籌集資金，以應對刺激經濟方案

所需的資金，所以美國財赤有機會改善之下，經濟又出現強勁復甦，這些都是為美元奠下基礎，

邁向強勢之路。相反，歐元甚至黃金應該持續無運行了。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

