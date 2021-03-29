【Ｂ站上市】嗶哩嗶哩（９６２６）收低少於１％，每手蝕１６０元

《經濟通通訊社２９日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）今日首掛，收報８００元，較招股價

８０８元低０﹒９９％；成交３２８﹒５６萬股，涉資２５﹒７６億元。

該股一手２０股，不考慮交易費用，每手帳面蝕１６０元。

該股開報７９０元，較招股價低２﹒２３％，最低價為７５３元，最高報８００元。

（ｅｄ）

