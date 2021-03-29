《娥姐錦囊－張賽娥》中概股面臨退市潮，棉花風波兩敗俱傷

《娥姐錦囊》中美金融戰升級，美國證交會（ＳＥＣ）上周宣布執行《外國控股公司責任法

》，要求外國公司必須符合美國的統一審計標準，令人擔心中概股面臨退市壓力，在當今形勢下

，全球兩大陣營交鋒，企業別無選擇，回歸香港和內地上市將成趨勢，分別只是步伐有多快而矣

。不過，現時Ｈ股和Ａ股市場容量不少，國際投資者亦習慣透過香港市場投資中資股，這將抵銷

在美退市之部分影響。

美國上市企業會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）多年前已表示，中方曾以國家機密為由，拒絕

交出審計底稿供其審查。今次ＳＥＣ在聲明中提到，上市企業須披露外國政府組織持有的股權比

例、財務權益等；在董事會當中，與中國政府有關的成員；在公司的章程等文件中，是否包括中

國政黨的黨章等，相信中資企業將難以讓步。

中概股在美國退市的實際影響，暫時難以評估。到美國上市，除了旨在融資外，亦可增加企

業的國際知名度、提升合規水平，並有助提高客戶、僱員和合作夥伴的信心。雖然香港市場也採

用國際準則，但投資者或會質疑香港市場獨立性，加上融資影響力不及美國，退市轉場，對中概

企業多少有點影響，尤其是初創企業，反而一些知名度和賺錢能力較高的企業，即使在美國退市

，也不愁沒有國際投資者青睞。至於香港市場優勢在於既採用西方模式，也對中國的民情和亞洲

習俗比較了解。

大國戰火近日蔓延至新疆棉。全球多間國際知名品牌以內地逼新疆維吾爾工人強逼勞動為由

，拒絕採購或使用新疆棉花，遭內地民眾抵制，不單企業受牽連，估計棉花價格亦會因此上升，

最終成本將轉嫁予消費者，在這類風波中，往往沒有贏家，大家都成了輸家。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

