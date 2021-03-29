  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2021 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》中概股面臨退市潮，棉花風波兩敗俱傷

　　《娥姐錦囊》中美金融戰升級，美國證交會（ＳＥＣ）上周宣布執行《外國控股公司責任法
》，要求外國公司必須符合美國的統一審計標準，令人擔心中概股面臨退市壓力，在當今形勢下
，全球兩大陣營交鋒，企業別無選擇，回歸香港和內地上市將成趨勢，分別只是步伐有多快而矣
。不過，現時Ｈ股和Ａ股市場容量不少，國際投資者亦習慣透過香港市場投資中資股，這將抵銷
在美退市之部分影響。
　　美國上市企業會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）多年前已表示，中方曾以國家機密為由，拒絕
交出審計底稿供其審查。今次ＳＥＣ在聲明中提到，上市企業須披露外國政府組織持有的股權比
例、財務權益等；在董事會當中，與中國政府有關的成員；在公司的章程等文件中，是否包括中
國政黨的黨章等，相信中資企業將難以讓步。
　　中概股在美國退市的實際影響，暫時難以評估。到美國上市，除了旨在融資外，亦可增加企
業的國際知名度、提升合規水平，並有助提高客戶、僱員和合作夥伴的信心。雖然香港市場也採
用國際準則，但投資者或會質疑香港市場獨立性，加上融資影響力不及美國，退市轉場，對中概
企業多少有點影響，尤其是初創企業，反而一些知名度和賺錢能力較高的企業，即使在美國退市
，也不愁沒有國際投資者青睞。至於香港市場優勢在於既採用西方模式，也對中國的民情和亞洲
習俗比較了解。
　　大國戰火近日蔓延至新疆棉。全球多間國際知名品牌以內地逼新疆維吾爾工人強逼勞動為由
，拒絕採購或使用新疆棉花，遭內地民眾抵制，不單企業受牽連，估計棉花價格亦會因此上升，
最終成本將轉嫁予消費者，在這類風波中，往往沒有贏家，大家都成了輸家。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向29/03/2021
香港復康會「畫出新生命」慈善義賣暨畫展 四大畫家非凡筆觸 表達不同生命力
財經熱話26/03/2021
《股市一周》外圍不明朗中概股陷危機　港股挫654點　科指跑輸
中國故事26/03/2021
《神州經脈》中國就涉疆制裁英國　滬綜指止三連跌　人幣三個月低
剖析天下26/03/2021
【疫苗護照】今夏有望搭郵輪、跨境飛　數字通行證勢在必行
財經熱話26/03/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
財經熱話26/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩未掛牌先蝕錢　何啟俊:若跌逾一成要沽貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金