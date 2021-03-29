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即市新聞

29/03/2021 16:15

《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１８３０╱５０阻力不小

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７９　　　１０９﹒３７　　　１０９﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８７　　　１﹒１７７２　　　１﹒１７８１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７９１　　　１﹒３７５７　　　１﹒３７６５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４０４　　　０﹒９３８５　　　０﹒９３８８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７４０　　　７﹒７６８４　　　７﹒７７２５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》英國２月季調後零售銷售按月升２﹒１％，核心銷售升２﹒４％，兩者都符合
預期。德國３月ＩＦＯ商業景氣指數由９２﹒４升至９６﹒６，優於估計的９３﹒２。而美國２
月個入收入按月跌７﹒１％，個人支出跌１％；ＰＣＥ物價指數則按年升１﹒６％，數據都接近
市場預期。特別是通脹數據溫和，有助紓緩市場對美國加息的憂慮，但１０年期美國國債收益率
仍然在１﹒６５厘附近。市場關注美國將出台更多的刺激經濟方案，可加快復甦進度。
　　美國總統拜登在其上任後的首場發布會表示，將會加快美國接種疫苗的進度，目標由此前的
一億劑提高至兩億劑。根據美國疾控中心的資料，截至上周四美國已有約８７３０萬人接種了第
一劑疫苗，其中超過一半人已接種了第二劑疫苗。另一邊，歐盟區的感染人數卻持續上升，德國
衛生官員擔心最新一波危機比之前更嚴重。
　
＊聯儲提及減少買債或利好美元＊
　
　　非美貨幣繼續嘗試進一步反彈，美匯指數在９３水平漲勢亦見放慢。不過，聯儲局開始提及
減少買債對行情仍然有影響，若有更多這方面的聲音將利好美元。歐元反彈相對有限，疫情打擊
復甦進度，相信１﹒１８３０╱５０阻力不小。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１７２０　　　１﹒１８７０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３８００　　　１﹒３６８０　　　１﹒３８３５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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