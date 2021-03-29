《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１８３０╱５０阻力不小

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒７９ １０９﹒３７ １０９﹒５６

歐元╱美元 １﹒１７８７ １﹒１７７２ １﹒１７８１

英鎊╱美元 １﹒３７９１ １﹒３７５７ １﹒３７６５

美元╱瑞郎 ０﹒９４０４ ０﹒９３８５ ０﹒９３８８

美元╱港元 ７﹒７７４０ ７﹒７６８４ ７﹒７７２５

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《美元走勢》英國２月季調後零售銷售按月升２﹒１％，核心銷售升２﹒４％，兩者都符合

預期。德國３月ＩＦＯ商業景氣指數由９２﹒４升至９６﹒６，優於估計的９３﹒２。而美國２

月個入收入按月跌７﹒１％，個人支出跌１％；ＰＣＥ物價指數則按年升１﹒６％，數據都接近

市場預期。特別是通脹數據溫和，有助紓緩市場對美國加息的憂慮，但１０年期美國國債收益率

仍然在１﹒６５厘附近。市場關注美國將出台更多的刺激經濟方案，可加快復甦進度。

美國總統拜登在其上任後的首場發布會表示，將會加快美國接種疫苗的進度，目標由此前的

一億劑提高至兩億劑。根據美國疾控中心的資料，截至上周四美國已有約８７３０萬人接種了第

一劑疫苗，其中超過一半人已接種了第二劑疫苗。另一邊，歐盟區的感染人數卻持續上升，德國

衛生官員擔心最新一波危機比之前更嚴重。



＊聯儲提及減少買債或利好美元＊



非美貨幣繼續嘗試進一步反彈，美匯指數在９３水平漲勢亦見放慢。不過，聯儲局開始提及

減少買債對行情仍然有影響，若有更多這方面的聲音將利好美元。歐元反彈相對有限，疫情打擊

復甦進度，相信１﹒１８３０╱５０阻力不小。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８２０ １﹒１７２０ １﹒１８７０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３８００ １﹒３６８０ １﹒３８３５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

