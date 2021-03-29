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29/03/2021 13:40

【新冠肺炎】旅議會倡讓旅遊業界到接種中心工作，料創造二千職位

　　《經濟通通訊社２９日專訊》旅遊業議會今早與旅行社、酒店、巴士公司業界會面，簡介業
界主動向政府提出到疫苗接種中心擔任兼職的事宜。議會名譽顧問胡兆英表示，預計措施可為業
界創造１６００至２０００個職位，其中全職中心主任的月薪有４萬、副主任３萬元，兼職時薪
是１００元，申請人需在業界從事兩年以上。
　　胡兆英表示，政府認為讓業界管理接種中心是好建議，表明會考慮，假若成事，將會成立一
間有限公司，負責與所有到接種中心工作的員工簽合約，按照勞工法例保障員工福利。業界得知
消息後，反應相當正面和開心，未來會繼續與不同商會開會，希望在短時間內可以成事。

＊業界可協助逾廿個接種中心運作，冀本港放寬郵輪遊＊

　　旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界初步會協助２０多個接種中心運作，每間中心同時需要
約５０至６０名人手，以分兩個時段計，估計可提供二千個職位。他相信，政府會接納建議，稍
後亦會再與政府討論，政府亦要為從業員提供培訓。
　　姚思榮又指，業界日前與商務及經濟發展局長邱騰華商討，在甚麼情況下恢本地遊旅行團，
認為政府要求領隊及前線人員接種疫苗或做核酸檢測是無問題，但業界不接受要求旅客都要接種
疫苗。
　　另外，旅行社東主協會會長葉慶寧表示，旅行社經營本地遊賺不到錢，期望食物及衛生局長
陳肇始盡快批出郵輪公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金。他又引述部分郵輪公
司指，如果本港再不放寬郵輪遊，將不會再以香港為母港，或會轉到上海。（ｂｉ）

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