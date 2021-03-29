【新冠肺炎】政府下午３時半見傳媒，傳放寬戲院及宗教場所人數

《經濟通通訊社２９日專訊》食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華及民
政事務局局長徐英偉今日下午３時３０分就最新社交距離措施會見傳媒。
消息指，政府有意由本周四（４月１日）起，放寬戲院入座人數上限，公眾泳池及泳灘亦有
望重開。此外，宗教場所人數上限，或可放寬至場地最高容量的三成，期間不得飲食；領聖體或
聖餐等宗教儀式可獲豁免。（ｂｉ）
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