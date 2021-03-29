【Ｂ站上市】嗶哩嗶哩：破發應算是黑天鵝事件，對長期發展有信心

《經濟通通訊社２９日專訊》內地視頻及直播平台嗶哩嗶哩（０９６２６）在港作第二上市

，股價跌穿招股價並一度跌逾７％。集團主席兼首席執行官陳睿於網上會議表示，上周中概股經

歷５年以來最大跌幅，認為這應該算是黑天鵝事件，集團亦有關注，最重要是在大形勢差的情況

下順利上市。

他續指，對公司長期發展有充分信心，又指當年在美國上市時其實也是破發的，今天有種似

曾相識的感覺，不過當年他提到１０年後，沒有人記得嗶哩嗶哩的股票在上市第一日是升還是跌

，但是大家會知道嗶哩嗶哩是一個發展得很好的公司。

陳睿指出，未來將出現視頻化浪潮，期望每個用戶都會使用視頻，形容這是一個巨大的增量

市場，而Ｂ站的營運模型特別，只要做好自己擅長的領域，未來幾年將可保持增長。陳睿指，集

團過去３年月均活躍用戶由７１８０萬戶增至２﹒０２億戶，意味中國每２個年輕人就有１個是

Ｂ站用戶。

集團的遊戲收入下降，陳睿指出，遊戲收入下降主要是由於其他業務的收入增長太快，並指

遊戲業務是嗶哩嗶哩最早做的業務，現時已逐漸進入穩定增長期，而其他業務則處於爆發期，未

來Ｂ站仍會有多元化收入類型。

至於美國通過《外國公司問責法案》，陳睿指，３年前到美國納斯達克上市是由於認為當地

是開放市場，集團有密切關注該法案，並將研究影響。（ｃｗ）

