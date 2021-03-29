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29/03/2021 12:26

【企業盈警】金奧國際（９）料去年虧損擴大至５﹒９７億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》金奧國際（００００９）公布，集團預期截至２０２０年１２
月３１日止年度錄得綜合虧損淨額約５﹒９７億元，對比２０１９年錄得虧損２﹒８９億元。
　　虧損擴大主要由於融資成本約１﹒９７億元；土地使用權減值虧損約８００萬元；在建工程
減值虧損６９０萬元；於聯營公司之投資減值虧損約２﹒５１億元；及投資物業公平值虧損約
２９００萬元。（ｃｗ）

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