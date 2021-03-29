【新冠肺炎】政府研擴展「回港易」，包括內地經機場回港香港居民

《經濟通通訊社２９日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，「回港易」計劃推出以來運作

順利，未有對本港疫情帶來額外風險，加上內地疫情持續穩定，政府將研究進一步擴展涵蓋範圍

，包括從所有內地經機場回港的香港居民，強調會繼續加強本港檢測能力，待有更多詳情會再作

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