【夜期時段】即月期指最新報２８３８０點，跌５點，高水４２點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３８２點，跌３點，高水４４

點，最新報２８３８０點，跌５點，高水４２點，合約成交２１６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０９３９點，跌７點，低水４點，最新報１０９４６點，

無升跌，高水３點，合約成交３００張。

