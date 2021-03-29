【夜期時段】即月期指最新報２８３８０點，跌５點，高水４２點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３８２點，跌３點，高水４４
點，最新報２８３８０點，跌５點，高水４２點，合約成交２１６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０９３９點，跌７點，低水４點，最新報１０９４６點，
無升跌，高水３點，合約成交３００張。
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