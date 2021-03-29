【紓困措施】姚思榮倡旅遊業界到接種中心做兼職，料提供２千職位

《經濟通通訊社２９日專訊》旅遊界立法會議員姚思榮在在電台節目表示，業界主動向政府

提出，讓從業員在疫苗接種中心負責維持秩序及登記資料等管理工作，業界今早會開會，商討如

何配合政府要求。他表示，業界初步會協助２０多個接種中心運作，每間中心同時需要約５０至

６０名人手，以分兩個時段計，估計可提供２０００個職位。

姚思榮相信，政府會接納建議，稍後亦會再與政府討論。他表示，旅行團運作比接種中心更

複雜，相信業界可以應付，政府亦要為從業員提供培訓。

他又指，業界日前與商務及經濟發展局長邱騰華商討，在甚麼情況下恢本地遊旅行團，認為

政府要求領隊及前線人員接種疫苗或做核酸檢測是無問題，但業界不接受要求旅客都要接種疫苗

。他指出，市民現時毋須接種疫苗都可去購物或到郊外行山，相信願意提供資料或遵守規定的旅

客比例很小，本地遊會變得無吸引力。



＊葉慶寧：本港可照抄其他國家政策推出郵輪遊＊



旅行社東主協會會長葉慶寧認為，要業界到疫苗接種中心做兼職是好醜及好慘，指業界根本

不想做兼職，只是無辦法之中的辦法。

他在電台節目上指，旅行社經營本地遊賺不到錢，期望食物及衞生局長陳肇始盡快批出郵輪

公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金。他又認為，政府全盤考慮安全問題絕對正

確，指新加坡、日本、台灣及歐洲國家都已推出郵輪遊，本港只要照抄別人的政策就可以。他又

引述部分郵輪公司指，如果本港再不放寬郵輪遊，將不會再以香港為母港，或會轉到上海。

（ｈｙ）

