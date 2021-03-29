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即市新聞

29/03/2021 11:09

【紓困措施】姚思榮倡旅遊業界到接種中心做兼職，料提供２千職位

　　《經濟通通訊社２９日專訊》旅遊界立法會議員姚思榮在在電台節目表示，業界主動向政府
提出，讓從業員在疫苗接種中心負責維持秩序及登記資料等管理工作，業界今早會開會，商討如
何配合政府要求。他表示，業界初步會協助２０多個接種中心運作，每間中心同時需要約５０至
６０名人手，以分兩個時段計，估計可提供２０００個職位。
　　姚思榮相信，政府會接納建議，稍後亦會再與政府討論。他表示，旅行團運作比接種中心更
複雜，相信業界可以應付，政府亦要為從業員提供培訓。
　　他又指，業界日前與商務及經濟發展局長邱騰華商討，在甚麼情況下恢本地遊旅行團，認為
政府要求領隊及前線人員接種疫苗或做核酸檢測是無問題，但業界不接受要求旅客都要接種疫苗
。他指出，市民現時毋須接種疫苗都可去購物或到郊外行山，相信願意提供資料或遵守規定的旅
客比例很小，本地遊會變得無吸引力。

＊葉慶寧：本港可照抄其他國家政策推出郵輪遊＊

　　旅行社東主協會會長葉慶寧認為，要業界到疫苗接種中心做兼職是好醜及好慘，指業界根本
不想做兼職，只是無辦法之中的辦法。
　　他在電台節目上指，旅行社經營本地遊賺不到錢，期望食物及衞生局長陳肇始盡快批出郵輪
公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金。他又認為，政府全盤考慮安全問題絕對正
確，指新加坡、日本、台灣及歐洲國家都已推出郵輪遊，本港只要照抄別人的政策就可以。他又
引述部分郵輪公司指，如果本港再不放寬郵輪遊，將不會再以香港為母港，或會轉到上海。
（ｈｙ）

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