【新冠肺炎】戲院入座率上限及宗教聚會傳周四起放寬

《經濟通通訊社２９日專訊》香港近日疫情放緩，復活節假期將至，據悉政府將略為放寬周

三（３１日）到期的防疫措施，包括宗教聚會及戲院入座率上限，都將獲放寬。

消息指，港府明白戲院業界的訴求，周四（１日）起將放寬戲院入座率上限，但在場內除口

罩飲食始終有風險，因此難以放寬。（ｈｌ）

