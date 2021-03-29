《保障全方位－左偉豪》單身貴族實現財務自由，樂享自在人生

《保障全方位》越來越多人選擇單身，享受一個人的樂趣。單身貴族相對擁有較大的財政自

主權，不需和另一半處理家庭財政及商量共同財政目標，但這樣不代表可以忽視理財規劃。單身

族個人便是自己主要的經濟支柱，所以更應擁有全面的儲蓄保障，以實現人生不同目標，兼安享

退休生活。



＊短期供款免除長期經濟壓力＊



筆者認為單身貴族在揀選儲蓄保障時，可考慮一些繳付年期較短且回報具競爭力的儲蓄保險

計劃，以達成理財目標。近期市場上有儲蓄保險計劃只需兩年特短保費繳付年期。短繳付年期可

以避免長期供款帶來的經濟壓力，不需擔心因未來收入不穩而引致斷供。完成兩年供款後，便能

夠讓財富在保單內繼續滾存，為退休生活提供儲備。有關計劃現時更提供限時推廣優惠，若一筆

過繳付兩年保費，預繳之第二年保費將於首年享有４％保證年利率，在近期低息環境下輕鬆為財

富帶來額外回報。



＊鎖定紅利減低市況波動影響＊



單身族生活多姿多采，要確保在需要時能在保單提取現金完成夢想，一份靈活的儲蓄保障便

至為重要。上述提及的短繳付年期儲蓄計劃設有紅利鎖定選擇權，在指定保單周年日後，可以將

非保證紅利的部分現金價值轉移至紅利鎖定戶口，由非保證變為保證紅利，減少保單價值受經濟

波動的影響，同時繼續在鎖定戶口內賺取利息。一旦急需資金，亦能夠從戶口提取部分甚至全部

價值，即使是突如其來的財務需要亦能夠靈活應對。



＊增添額外保障以策萬全＊



值得一提的是，不論是單身貴族抑或是已婚人士，除了要有全面及長遠的財富增值方案，也

要兼顧其他保障，例如危疾、醫療及意外等，而大部分儲蓄保障均容許保單持有人增添附加契約

，彈性配合個人或家庭的保障需要。

最後，很多人對保險產品仍然停留在傳統層面，覺得只屬保障工具，其實現代的保險產品擁

有不同功能，既可提供保障，亦可累積財富。只要我們挑選合適的產品，就能滿足不同的財務與

保障目標。

註：保險產品須受有關保單合約的條款、細則及不保事項所限制。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》

