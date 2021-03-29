《宏觀理財－冼健岷》尋找英國脫歐投資機會

《宏觀理財》英國與歐盟經歷了四年半的拉鋸，終於在去年年底的死線前，達成貿易及合作

協議，且得到歐盟成員國及英國上下議院以至女王伊利莎伯二世火速簽署通過，並於今年元旦日

起生效，掃除了英國硬脫歐的陰霾。投資者認為這有助英國經濟的話，可留意英鎊，及英股與

ＥＴＦ的投資機會。

先說英鎊，翻查記錄，在２０１６年６月２３日脫歐公投前，兌歐元匯價約在１﹒３的水平

，公投前一年更在１﹒４的上下，公投後則一瀉如注，最低跌至去年３月曾見１﹒０５２３，縱

使自從雙方達成協議後已拾級而上，由１﹒１左右升至近日的１﹒１２５，但比起歐元於

２００２年１月發行以來，英鎊兌歐元的平均價為１﹒２８３２計算，仍有１２﹒３％折讓。

不過，除了英國與歐盟達成協議，歐盟亦與中國結束了長達７年共３５輪的談判，達成了《

中歐全面投資協定（ＣＡＩ）》，中國將擴大歐洲企業對內地市場的准入範圍，市場認為這對歐

元前景具一定的利好作用。

因此，若看好英鎊，與其將兌換貨幣對準同樣備受看好的歐元，不如瞄向較被看淡的貨幣，

例如美元。皆因拜登在未正式宣誓就任美國總統前，已宣布了１﹒９萬億美元刺激經濟方案，此

舉勢必增加美國發債規模，提升財政赤字，導致美元弱勢。



＊增投資於基建綠色產業＊



在英鎊外，股票向來是投資者較常配置的資產，只是投資海外市場的話，美股較英股受歡迎

；然而，去年美國三大指數表現亮麗－道指累升７﹒２６％，標指則升１６﹒２６％，納指更升

４３﹒６４％，是２００９年以來最大年度升幅，反觀富時１００指數，卻倒跌１４﹒４７％

，隨著英國脫歐，市場普遍看好英股今年可追落後。

英國財相辛偉誠就指出，今年是英國開展新時代的第一年，對外將積極推動與新市場的貿易

，對內則會增加投資，包括交通建設、綠色產業等；投資者不妨留意相關板塊。

投資英股與投資美股一樣，一股也有交易，不過，在港提供買賣英股服務的券商不多，而且

佣金門檻不低，雖然低至交易金額０﹒１％，但最低收費卻隨時高達數十英鎊。當然，網上券商

佣金收費便宜得多，惟需當地地址才能開戶。



＊可考慮在英上市ＥＴＦ＊



如對英股個股不熟悉，ＥＴＦ是另一選擇。目前在港上市與英股有關的ＥＴＦ，只有領航富

時發展歐洲指數ＥＴＦ（０３１０１）（港元計價）、（０９１０１）（美元計價）、

（８３１０１）（人民幣計價），追蹤富時發展歐洲指數，投資英國市場比例為２３﹒６％；以

及ＢＭＯ歐優股對沖ＥＴＦ（０３１６５），追蹤ＭＳＣＩ歐洲高質量公司指數（１００％美元

對沖），投資英國市場比例為２７﹒６６％。

如要投資追蹤富時１００指數的ＥＴＦ，在英上市的，共有１１隻，當中以ｉＳｈａｒｅｓ

Ｃｏｒｅ ＦＴＳＥ １００ ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ（Ｄｉｓｔ）（ＩＳＦ）的資產規模最大，

基金收費只為０﹒０７％；追蹤富時２５０指數的，亦有６隻，當中以Ｖａｎｇｕａｒｄ

ＦＴＳＥ ２５０ ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｎｇ（ＶＭＩＤ）規模最大，

基金收費為０﹒１％。

至於在美上市的ＥＴＦ，亦無追蹤富時１００或２５０指數的，而且資產規模較小，最大的

是ｉＳｈａｒｅｓ ＭＳＣＩ Ｕｎｉｔｅｄ Ｋｉｎｇｄｏｍ ＥＴＦ（ＥＷＵ），追蹤

ＭＳＣＩ Ｕｎｉｔｅｄ Ｋｉｎｇｄｏｍ Ｉｎｄｅｘ，基金收費為０﹒５％。

最後一提，英國出現變種新冠病毒，成了投資當地的灰犀牛。英倫銀行行長貝利

（Ａｎｄｒｅｗ Ｂａｉｌｅｙ）便直言，由於疫情反彈，英國經濟正處於一個非常艱難的時期

，復甦很可能會推遲。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

