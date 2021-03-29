《基金之道－龐寶林》多元化組合分散風險

《基金之道》最近由２５０位美林金融顧問參與的研究調查顯示，相比價值股多數顧問更加

偏向成長股，相比大盤股，多數顧問更加偏向小盤股，但預期價值股表現會走強。該研究調查還

顯示，美國股市的尾部風險已經從政策性風險轉向資產泡沫，此外今年拉動經濟恢復增長的因素

相信是消費而非企業投資。股票戰略分析師Ｊｉｌｌ Ｈａｌｌ指出能源和材料等通脹相關板塊

目前仍然被低估。主動型交易基金目前的持倉仍舊偏重大盤股。



＊新經濟估值折讓看盈利＊



全球資產價格在相關性趨同的情況下可謂是一榮俱榮一損俱損。中國的反壟斷力度愈演愈烈

，先是有去年螞蟻金服ＩＰＯ失敗開始，再是傳出人行向螞蟻和Ｔｅｓｌａ施壓分享數據，在阿

里巴巴（０９９８８）成被反壟斷焦點的同時，其他互聯網巨頭也沒能倖免。消息傳騰訊

（００７００）創始人馬化騰近期會見了中國反壟斷官員，就公司合規問題展開討論。遙想猶太

人在法國西班牙因財富被驅趕，美國標準石油巨頭被反壟斷分拆，臉書谷歌等互聯網巨頭被反壟

斷等，歷史總是有相似的地方，惟年輪滾滾，不改進程。



＊中小企及消費復甦利好經濟＊



反觀中小企業基數較低，其恢復和消費的提升將利好經濟復甦，如美國的ＰＰＰ計畫旨在為

數百萬小企業及職工提供緊急紓困救濟。一般認為中小企業發展基數比較小，隨著經濟的恢復其

反彈後勁相對更足。但目前在嚴監管和政府操作頻頻的情況下，大中小企業幾乎面臨同樣的困境

。尤其當疫情恢復得不那麼理想的時候，反復之勢更是讓人難以預料。短期內的經濟增長仍舊由

政府主導，羊毛出在羊身上，加稅的消息不脛而走，但長期消費增長的趨勢亦不可小覷。



＊美金融股受耶倫言論造好＊



銀行股的增長讓巴菲特亦大跌眼鏡，ＳＬＲ的調整、回購政策在去年都對銀行股帶來利好，

去年底美國大型銀行的壓力測試水準也還算滿意。今年來看，ＳＬＲ的調整未得到延期，回購相

關的措施是否如預期開展從而受惠銀行股價格還是未知，就好像北水是否會對港股見死不救的問

題一樣難以揣摩。不過美國財長耶倫大派定心丸，相信美國銀行業穩健應該可以回購及增派息以

安慰市場。尤其在美元走強，全球流動性可能收緊之際，新興市場面臨的壓力更大，巴西和土耳

其各自上調利率，泰國央行雖維持利率不變，卻調低了ＧＤＰ展望。

中美外交風波不斷，明修棧道暗度陳倉。繼台灣鳳梨被大陸禁止進口之後，當地生產的鳳梨

酥亦有可能被禁止進口，中印關係也未有理想。另一邊廂，中俄關係到是曖昧不斷，中國外交部

公開表示中俄是相互堅定支援的真夥伴真朋友。誠然言語並不代表一切，說到底強權外交實力才

是主導，但石頭和石頭碰撞的火花不是一點點大，中美擺明居馬之際香港被夾在中間磨心加重了

觀望情緒。不過美中概股被逐正是香港ＩＰＯ及成交增大，難怪港交所（００３８８）近期在反

覆中回升，春江水暖鴨先知。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

