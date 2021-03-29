《每周華語－黃溢華》ＴＩ計價、矽谷初創、ＨＰ雙雄、ＷＤ４０

《每周華語》「Ｉｎ Ｓｅａｒｃｈ ｏｆ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ」（１９８２）作者

Ｔｏｍ Ｐｅｔｅｒｓ與Ｒｏｂｅｒｔ Ｈ﹒Ｗａｔｅｒｍａｎ，Ｊｒ﹒。首四年售出四百萬本

，企業管理極為重要，兩位作者把研究報告結果等等，綜合以書本發表了企業成功之「道」。兩

位作者乃Ｍｅｋｉｎｓｅｙ的顧問，走訪分析甚多企業，找出成功之「道」，其中當年的德州儀

器乃表表者。



「集成電路」（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ，ＩＣ）的出現，使１９６０╱

１９７０年有大量的科研產品出現。１９７０年代初，今天的超大型的企業，當年只是初創企業

。私人電腦、軟件仍在起步的階段。１９７７年，「ＴＩ」（德州儀器）推出「計數機」，可輸

入程式，而其他企業也加入爭奪「計數機」的市場。不要看輕「計數機」的力量，「ＴＩ」５９

型號今天仍被視為首部真正可編讀程式的「計數機」。期權╱衍生工具的發展，需要很快計算出

理論值╱對沖值。用手計算，最快也要五分鐘╱十分鐘乎？不可能用於現場╱實時買賣、出價。

因而「ＴＩ」５９成為重要的工具，大力推動期機買賣。當然，私人電腦及不同的系統，都加入

了期權計價，加速了期權╱衍生工具的運用與風險管理。今天電腦甚而手機功能甚勁，但小小的

一部「計數機」，也可以有很好的效用，幫助我們出入市及進行風險管理。１９７７年，「ＴＩ

」５９售價差不多３００美元，以１９７０年代看，天價也。因為今天「計數機」，１６００港

元左右的售價已十分之高端，極為高計算力的產品。二手市場，「可用」的「ＴＩ」５９大約售

價７０００港元，４０多年前的「計數機」升價；但「ＴＩ」５９也上了太空，美蘇的太空合作

，也有「計數機」的角色。



軟件力量一再增加，晶片╱集成電路╱記憶體不斷發展，使私人電腦１９８０╱１９９０年

日見便宜及成為重要消費╱商品產品。



Ｊａｍｅｓ Ｈ﹒Ｃｌａｒｋ（１９４４－）的創辦了Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｇｒａｐｈｉｃ及

Ｎｅｔｓｃａｐｅ。超強的「３Ｄ」軟件，使不少科研成為可能計算力甚強，亦使動畫劇情更逼

真，例如「Ｔｏｙ Ｓｔｏｒｙ」等系列，都用了Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｇｒａｐｈｉｃ的科技╱軟

件。「Ｔｏｙ Ｓｔｏｒｙ」大賣，而Ｊａｍｅｓ Ｃｌａｒｋ大賺。Ｎｅｔｓｃａｐｅ也成為

微軟的「大」敵人，Ｎｅｔｓｃａｐｅ是甚為成功的「Ｂｒｏｗｓｅｒ」，今天Ｊａｍｅｓ

Ｃｌａｒｋ已功成身退，而Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｇｒａｐｈｉｃ及Ｎｅｔｓｃａｐｅ由盛而衰，但

亦為美國╱全球科研，１９９０年代的科技股潮的重磅推動力量。Ｊａｍｅｓ Ｃｌａｒｋ今天

仍大量投資新行業，中學被「踢」出校，入海軍再上學，得了博士學位，入了史丹福大學，有商

業眼界不做教授，與學生團隊及同行推動了「Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｇｒａｐｈｉｃ」，成為超級突

破，軟╱硬的成功之下，股價狂升。



１９９０年代的科網「ＩＰＯ」狂潮，Ｊａｍｅｓ Ｃｌａｒｋ也是重要推手，但他甚為懂

得全身而退，二千年納指大跌，他部署套現了。史丹福大學不少產業的科研動力強勁，思科等等

也由校院上了股市、商業化及全球大賣，史丹福大學改變了今天的世界運作，一點也不誇張。



ＨＰ（為甚麼不是「ＰＨ」？）雙雄乃史丹福大學校友，Ｂｉｌｌ Ｈｅｗｌｅｔｔ（Ｈ）

及Ｄａｖｉｄ Ｐａｃｋａｒｄ（Ｐ）老友記，創辦了ＨＰ（不是「ＰＨ」！）產品甚多，亦是

矽谷雙雄也！科研力強，ＨＰ也有力爭「計數機」市場，ＨＰ的「Ｐａｌｍｔｏｐ」甚受歡迎，

微型電腦，且有預設的「Ｌｏｔｕｓ １－２－３」。試算表產品甚多，而「Ｌｏｔｕｓ

１－２－３」成為主導的產品。當然，今天的智能手機甚勁，不只有「電話」功能。１９７０╱

１９９０年代，資訊╱計算等等軟硬產品一波又一波的推出市場。為甚麼企業是「ＨＰ」不是「

ＰＨ」命名呢？因為他們太老友，以「公字」硬幣決定了。



二千年納指數跌，近年納指狂升，廿年，又一科技╱資訊狂潮。「ＱＥ」以外，財赤「力谷

」以外，今天全球股市狂升，真的不信也要信。上周耶倫力言２０２２年美國可全面就業了，再

三「推動」經濟可復甦，赤字╱「ＱＥ」無大問題，重點是「狂牛」要維持，此亦全球大中小國

都有的「共識」了。信貸評級已不再重要，更為重要的是要谷起預期「通脹」、不可以有「通縮

」出現。



火箭科技甚為重要，去火星、去月球、發射衞星全都要用火箭，火箭「外殼」必須加以保護

，因而要有化工科研產品加以保護。企業不斷投入研究，在第４０次成功了，「Ｒｏｃｋｅｔ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ」改名為「ＷＤ－４０」（Ｗａｔｅｒ Ｄｉｓｐｌａｙ）

，防止生鏽等功能的「秘方」科研產品面世。科研人員╱員工偶然發現用途甚多，可走往消費市

場，火箭「產品」走入了全球家屋╱工業之內，「ＤＩＹ」用途多，修理更多用途。近一年，股

價自１５０美元升到上周的３００美元！又２０１４年５０美元，七年升了六倍到３００美元！

股價火箭上升，以升幅看，真的極為超買。



科技╱枓研有周期，「集成電路」微化產品而量子理論「巨磁阻效應」使更為微化產品成為

事實，讀取資料仍可行：物理理論走往全球商品市場。



美國企業甚為重視管理理論的應用，以提高生產力及企業價值等股東目標。例如「Ｔｈｅ

ＨＰ Ｗａｙ：Ｈｏｗ Ｂｉｌｌ Ｈｅｗｌｅｔｔ ａｎｄ Ｉ Ｂｕｉｌｔ Ｏｕｒ

Ｃｏｍｐａｎｙ」（１９９５，Ｄａｖｉｄ Ｐａｃｋａｒｄ），書中強調了「ＭＢＯ」

（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｂｙ Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ）成為ＨＰ成功壯大，維持動力的重要管

理哲學、手段與基石！服務客戶，科研目標，推出產品都必以清晰，「目標」為本。當然，管理

團隊極為重要。企業成功，必須有自身優勢。



《資深市場人士 黃溢華》

