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即市新聞

29/03/2021 09:12

《地產人眼－黃漢成》中港通關在望，舖位率先反彈

　　《地產人眼》新冠肺炎困擾香港逾一年有多，近日疫情明顯趨緩，香港市民亦開始分批接種
疫苗，隨著限聚令及停業令的放寬，零售及飲食業市道轉好，而與消費市道密不可分的舖位市場
，近日亦迎來不俗的反彈，據前線同事表示，近日的確多了客人物色舖位物業，當中既有投資者
，亦有不少自用人士。
　
　　事實上，疫情下全球央行大力「放水」振興經濟，各路資金苦無出路，而股票市場近期大幅
波動，住宅物業價格則高處不勝寒，具升值潛力的投資工具委實不多，反觀舖位市場近年跌跌不
休，疊加去年疫情來襲，可說已到達谷底，現在本港市民已開始接種疫苗，中港有望於短期內恢
復通關，零售及飲食業期待著迎來疫後的報復式消費，在種種利好因素下，舖位市場最黑暗的時
間應已過去，而觸覺敏銳的投資者猶如春江鴨，已感受到舖位市場蓄勢待升，所以近日亦加快了
入市步伐，投資者當中，固然有傳統老牌家族覓舖入市，其中亦不乏一些過往較少涉獵商舖物業
的投資新貴，不過隨著對前景回復信心，業主的態度亦轉趨強硬，議價空間大幅收細，故欲促成
交易亦具一定難度，致使商舖市場雖轉旺，但成交量卻未見大幅飆升。
　
　　此外，近日亦多了商戶覓尋舖位開店，當中尤以食肆為主，過往有不少食肆經營者尋找六、
七千方呎的巨舖開店，但近日有意開設食肆的，則大多找尋二至三千方呎左右的舖位，相信是因
為經濟前景始終不盡明朗，開設規模小一點的食肆，成本較低之餘，亦能減低風險，相信要待中
港兩地正式恢復通關，商舖市場始能迎來全面的復甦。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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